Jeremias e Soleil baci e passione all’Isla Bonita: sorpresa nella notte

Bacio Jeremias Soleil Isla Bonita: scoppia di nuovo la passione

Soleil e Jeremias si sono lasciati travolgere dalla passione a fine puntata! Sull’Isla Bonita ci sono stati baci e coccole: hanno passato tutta la notte insieme e le telecamere non li hanno disturbati… La coppia è reale. Esiste! E dimostrano sempre di star bene insieme. Possono contare l’una sull’altro, visto che quasi tutti i naufraghi non hanno una buona opinione di loro. Questo importa poco ai due ragazzi, che stanno vivendo delle bellissime giornate all’Isola dei Famosi, senza perdere mai l’occasione di darsi da fare e litigare. Da quando sono arrivati in Honduras, l’equilibrio creato tra i precedenti concorrenti si è irrimediabilmente rotto.

Isola 2018, la dedica d’amore di Soleil a Jeremias: che sorpresa!

Dopo le lacrime per un suo famigliare, Jeremias Rodriguez ha detto a Soleil Sorgè di essere molto orgoglio di lei: ha vinto nuovamente la prova leader. E adesso saranno guai per tutti! Vi abbiamo parlato del fuorionda dell’Isola 2019: è successo altro che renderà un inferno la vita di alcuni naufraghi… Tra questi ci sono senza dubbio Paolo Brosio e Luca Vismara. Ci sarà tempo per litigare. Ora Jeremias e Soleil vogliono solo pensare a loro. La ragazza ha fatto un’inaspettata dedica d’amore: “Sei il compagno ideale. Ho avuto una fortuna tremenda. Per due volte siamo su questo paradiso. Mi stai rendendo la vita felice”.

Soleil e Ariadna nuove amiche all’Isola dei Famosi?

Soleil Sorgè ha poi spiegato che Jeremias è stato nominato per via del loro legame speciale: “Sono certa che la nostra vicinanza abbia inciso sulle nomination. Si sono schierati contro di noi per distruggere il nostro amore”. Non appena torneranno dagli altri, ci saranno dei nuovi problemi da affrontare. Ma una domanda ora si sono posti tutti i telespettatori: Soleil e Ariadna diventeranno amiche? Sembra proprio che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia dimenticato gli insulti rivolti contro di lei dall’altra naufraga dopo la prova ricompensa.