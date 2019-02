Isola dei Famosi fuorionda, litigio tra naufraghi: ecco cosa è successo

Fuorionda Isola 2019: cosa sta succedendo davvero tra i concorrenti?

Il nuovo fuorionda dell’Isola dei Famosi ci ha dato ulteriore conferma della situazione critica in cui si trovano i naufraghi. Cos’è la pace? Un miraggio lontano, impossibile da afferrare! Nonostante Jo Squillo si impegni a cercare di costruire un equilibrio con tutti (lo dice a parole), i concorrenti sono sempre sul piede di guerra. Basti pensare a Jeremias Rodriguez, che non gli sta mai bene niente. E ha forse ragione ad arrabbiarsi? È uscito fuori dai gangheri dopo le ultime parole dette da Paolo Brosio contro Soleil Sorgè in diretta: “Ti devi fermare quando parli con una ragazza. Ti devi vergognare, falso uomo di fede!”.

Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Jeremias e Brosio

Non è la prima volta che vediamo Jeremias attaccare duramente Brosio utilizzando delle parole davvero pesanti. E questa settimana non sarà una passeggiata di salute per nessuno dei due. Durante il fuorionda Jeremias gli ha detto di non voler avere più nulla a che fare con lui perché è un talento a distorcere la realtà. Dopo lo scontro con Brosio, il giovane Rodriguez ha vissuto una magica notte di passione con Soleil, la quale lo ha sorpreso con un gesto particolare.

Luca Vismara è una furia! Jo Squillo distrutta

Terminata la puntata dell’Isola 2019, Luca Vismara ha attaccato aspramente Jo Squillo per via della nomination: “Mi ha dato fastidio la tua nomination. Io, a differenza tua, ci metto sempre la faccia! Tu sei sempre quella super partes che cerca ancora di fare pace con sé stessa. Non voglio la tua pace. Non ho bisogno dell’Isola per trovare me stesso”. Luca è poi giunto a una conclusione: “Non mi interessa del gruppo. Faccio il mio gioco. Io questa settimana mangio solo riso e faccio quello che voglio!”. Scopriremo molto presto anche come si evolverà il rapporto tra Ariadna e Soleil: quest’ultima è risuscita a dimenticare gli insulti ricevuti?