News Gf, Valentina Vignali: “Sopporterei tumori, non un altro tradimento”

Grande Fratello, tradimento Valentina Vignali: un momento difficile della sua vita con Stefano Laudoni

Valentina Vignali è ritornata a parlare del tradimento di Stefano Laudoni. Un duro colpo, per la cestista, che al Gf 16 ha spiegato chiaramente cosa le è successo: “Noi avevamo avuto una serie di litigi in un periodo un po’ così, io sono andata via di casa per una settimana e sono stata da un’amica. Perché ho detto: o qua prendo la situazione usando il polso e faccio qualcosa o non lo so… C’è stata una presa di posizione forte per fargli capire qualcosa. Una storia importante non la butti nel cesso. Dopo 4 anni e mezzo parlavamo anche di matrimonio. Dopo una settimana lui che fa? Se ne va con una mia conoscente”.

News Gf 16, Valentina Vignali ha perso molti chili dopo la storia con Laudoni

Anche Martina Nasoni (che ha confessato quello che ha dovuto subire la mamma) ha spiegato che ha avuto una delusione d’amore che l’ha ferita nel profondo: ha raccontato che, mentre lei era a Bergamo per dare forza a sua madre – in coma farmacologico – il suo fidanzato aveva spento il telefonino ed era andato a ballare in discoteca con i suoi amici. Storie d’amore con un brutto finale: “Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento – ha spiegato Valentina –. Sono stata proprio male. Avevo perso 12 kg”.

Il nuovo periodo di Valentina del Grande Fratello

Valentina Vignali ha superato questo dolore e lo ha fatto ben intendere con alcune dichiarazioni sulla compagna che gli ha “rubato” il fidanzato. Ora sta attraverso un periodo della sua vita incentrato sulla spensieratezza: “Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira-e-molla. Me ne ha combinate di tutti i colori”. Ha ammesso invece di soffrire Ivana Icardi, che ha spiegato il vero motivo della sua lontananza dal fratello Mauro.