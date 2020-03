News Amici, Titova silenzio su Valentin: che succede dopo l’abbandono

Amici, news Natalia Titova: silenzio assordante dopo la polemica su Valentin Alexandru Dumitru

Natalia Titova ha sempre preso parte a qualsiasi polemica sorta ad Amici 19: ricordiamo tutti le battaglie che ha fatto con gli insegnanti della commissione sostenendo, a ragione, che la danza latino-americana non avesse nulla in meno rispetto agli altri stili, e ricordiamo ancora tutti le discussioni portate avanti anche per parecchio tempo su Valentin Alexandru Dumitru. Tenace, determinata e combattiva insomma la maestra non si è mai tirata indietro, e la tattica del silenzio social che sta adottando in questi tempi su Valentin desta molti sospetti.

News Amici, Titova assente dai social: le parole dei fan dopo le accuse a Valentin

Non sappiamo se Natalia lo abbia fatto volontariamente o meno; è certo tuttavia che non leggiamo ancora sul suo profilo delle parole su quanto accaduto tra Valentin e Maria De Filippi: ricordiamo che il ballerino è stato accusato dalla conduttrice di correggere la sua insegnante, cioè Natalia, e una serie di video ha confermato che l’atteggiamento tenuto in sala non fosse proprio dei migliori. Valentin ha risposto a suo modo ma tutti si aspettavano che anche la Titova prendesse posizione: cosa che in realtà non è avvenuta nonostante le tante richieste sul suo Instagram; vi basti vedere i commenti all’ultima foto postata assieme a Massimiliano Rosolino ad esempio: sono in tanti a chiederle una presa di posizione su quanto accaduto in puntata. Ad oggi tuttavia le risposte non ci sono; da Twitter sappiamo soltanto che Natalia ha prima messo e poi tolto un “mi piace” a Valentin dopo l’eliminazione (non possiamo confermarlo in via ufficiale però perché non lo abbiamo visto direttamente):

Ma poi visto che Valentin era davvero una pessima persona come lo volte far passare spiegatemi il like di Francesca e della titova così per capire!!! Fateci vedere il video senza tagli e cuci ridicoli #amici19 — Va (@80Vale) March 17, 2020

Arduino e, soprattutto, la Titova che mettono subito like al post di Valentin. Ma come, non era uscito per il comportamento scorretto verso la maestra? #Amici19 pic.twitter.com/KQLAFfpxJg — slow (@slow75010090) March 15, 2020

Persone che hanno lavorato con Valentin all’interno del programma lo appoggiano (like dei coreografi Arduino e Titova, like + cuore della Tocca). Maria che in diretta allude a un comportamento non rispettoso di Valentin.

Qualcosa non quadra. #Amici19 — Roberta 🌷 (@Roberta28789551) March 16, 2020

Cosa sta succedendo dunque? Perché una maestra che ha tutti i titoli per parlare non si è ancora esposta su Valentin e su quanto accaduto? Non possiamo dirvi niente di certo se non farvelo notare. Magari Natalia risponderà presto, magari non usa Instagram perché ha altro a cui pensare: può essere qualsiasi cosa; fatto sta che tutti ci saremmo aspettati almeno un suo parere su quanto accaduto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.