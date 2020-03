Amici Valentin: “Finti perfetti”, nuovo video ancora polemiche

Valentin Alexandru Dumitru dopo Amici, tante polemiche dopo l’abbandono del talent show

Valentin Alexandru Dumitru è stato senz’altro uno dei concorrenti che più ha fatto parlare di sé durante Amici 19 e dopo la sua eliminazione: il ragazzo infatti si è spesse volte rifiutato di fare ciò che gli insegnanti, ad esempio Alessandra Celentano, gli imponevano, e dopo l’abbandono del programma è venuta fuori tutta una serie di video che non gli hanno fatto proprio onore; ci riferiamo in particolar modo all’ultimo filmato emerso in rete in cui si vede Valentin rivolgersi in modo sgradevole a Javier Rojas che per evitare una lite ha deciso di cambiare posto.

Amici, Valentin sulle critiche: “Meglio essere me stesso che finti perfetti”

Le polemiche su Valentin sono esplose quando Maria De Filippi nella puntata del suo abbandono gli ha fatto notare che non si comporta proprio bene quando è in sala: il ballerino ha pensato subito a Francesca Tocca ma Maria si riferiva in realtà al fatto che diverse volte Valentin correggeva la sua maestra Natalia Titova (che in tutto questo non ha ancora scritto nulla su Instagram). Valentin non ha mai risposto direttamente alle tante polemiche, anche a quella sulla Titova e Francesca, e pure oggi l’ultimo messaggio è solo un segnale, e non una risposta diretta, a chi finora lo ha criticato: “Meglio essere me stesso – questa la citazione di Valentin a commento del video che vedete qui sotto – con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti”. Che ci sia una volontà polemica è indubbio, visto quanto accaduto sino ad adesso.

News Amici, il futuro di Valentin dopo la scuola

Al momento non sappiamo quali siano i progetti di Valentin dopo Amici. Siamo convinti che se il ballerino avesse avuto un atteggiamento diverso sarebbe stato invitato persino a far parte del colpo di ballo del talent show di Canale 5; dubitiamo però che ciò accadrà, anche se di sicuro, visto il suo talento, ha comunque una carriera ancora tutta da scrivere dinanzi a sé.