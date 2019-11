Amici 19, Titova scoppia: “Basta, situazione va avanti da 5 anni” e svela retroscena su ex allievo

Natalia Titova perde la pazienza ad Amici 19 e attacca Alessandra Celentano

Natalia Titova è dovuta intervenire durante la seconda puntata di Amici 2019/2020 sia per valorizzare i punti di forza di Valentin (talentuoso ballerino di latino-americano) sia per difendere il suo stile di danza. A suo dire, Alessandra Celentano criticherebbe tutti i latinisti perché convinta che la danza classica sia superiore a ogni altro genere. Nonostante non abbia un posto tra i tre professori di quest’anno, la Titova dà delle interessanti lezioni di latino-americano ai concorrenti di Amici 19 e non solo a Valentin. Quest’ultimo ha dovuto affrontare una sfida che ha avuto un esito inaspettato grazie all’intervento di Natalia Titova e Timor Steffens.

Amici 2019/2020 seconda puntata: Natalia difende Valentin e svela retroscena su Umberto Gaudino

Dopo aver scoperto il destino del cantante Skioffi, la Titova ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare per proteggere il suo ballerino: “Il discorso è questo, dobbiamo essere oggettivi: Valentin è un bravissimo ballerino latino-americano, numero uno della classe internazionale. Non trovo giusta questa situazione. Ha una forte presenza scenica e non è adatta per lui la maglia col punto di domanda. A questo punto mi viene da pensare che per te il latino-americano è inferiore e questo mi fa capire questa situazione che dura ormai da cinque anni. Basta!”. Ha poi rivelato un retroscena sull’ex concorrente e ora professionista Umberto Gaudino: “Durante l’ultimo Serale, Umberto veniva in sala e piangeva per i tuoi commenti. Mi dispiace per questa situazione che hai creato”.

Alessandra Celentano si difende: ecco cos’ha detto

Alessandra Celentano ha difeso la sua posizione, spiegando che non concepisce assolutamente il latino-americano come “danza di serie B”: “Lo sai che ho tanta stima nei tuoi confronti. Non parlo degli stili di danza, ma di bravura. Io mi meraviglio che tu non riesca a vedere la differenza. Valentin ha dimostrato di non aver voglia di studiare ed è limitato sia nella testa sia nella danza. Per me tutti i ballerini della classe dovrebbero avere la maglia col punto di domanda. Javier è troppo bravo se confrontato a loro. Non c’è gara. Bisogna dire le cose come stanno. Lui è a un livello altissimo”.

Timor Steffens stuzzica la Celentano, che gli risponde a tono

Una puntata che ha avuto diversi colpi di scena… come l’intervento a gamba tesa di Timor Steffens: “Mi dispiace, non sono d’accordo per niente. Sono due anni che tu scegli dei ballerini che per te sono superiori ad altri. Ho visto due persone nella classe che sono allo stesso livello di Javier. I maestri devono aiutare a crescere. Sei rimasta con la mente chiusa perché sei stata per troppi anni qui nella scuola di Amici”. Parole che hanno fatto infuriare – e parecchio! – la maestra Celentano: “Non ti puoi permettere di fare il maestrino con me perché sono venti anni che insegno!”.