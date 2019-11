Anticipazioni Amici 19 sabato 23 novembre: Javier e Valentin nella classe, Timor infuriato

Amici 2019/2020 anticipazioni, cos’è successo nella registrazione del 23 novembre? Timor Steffens infuriato con Alessandro Celentano

Cosa ci rivelano le anticipazioni di sabato 23 novembre di Amici 19? La prima sfida a squadre è avvenuta; capisquadra: Nyv e Gaya. Un momento importante per tutti i concorrenti, per poter dimostrare quello che valgono davvero e alcuni di loro sono stati già messi a rischio: il team capitanato da Gaia ha perso e questo significa solo una cosa… sfide per alcuni componenti della sua squadra! Ci sono stati anche degli ingressi inaspettati: Alessandra Celentano ha potuto mostrare il talento del suo pupillo e tutti si sono trovati concordi coi giudizi della Maestra… un po’ meno Timor Steffens!

Nuovi concorrenti Amici 19: Javier e Valentin entrano nella scuola dopo la sfida

Partiamo dal caso “Skioffi”. Dopo la polemica che ha scatenato il suo brano etichettato come “sessista”, la produzione ha preso una decisione: il rapper deve rimanere nella scuola, dove ha potuto fare la sua sfida contro Gabriele. C’è stata anche un’altra sfida, quella fra Javier (talento scoperto da Alessandra Celentano) e Valentin. La Maestra avrebbe voluto scartare Valentin per far spazio al suo pupillo, ma grazie all’intervento di Timor – che si è arrabbiato molto, come ha fatto sapere IlVicolodelleNews.it – e Titova, il ballerino ha potuto aggrapparsi a un posto della classe. Valentin e Javier sono diventati due nuovi concorrenti di Amici 2019/2020.

Sfida a squadre seconda puntata Amici 2020 e ospite

Stando alle anticipazioni di Amici 19, sono avvenute le formazioni delle squadre:

Team Gaia : Javier, Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

: Javier, Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico; Team Nyv: Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.

In sfida Gaia, Skioffi, Inico e Jacopo. Ospite della puntata, Marco Bocci, che ha presentato il suo nuovo film A Tor Bella Monaca non piove mai.