News Amici, Tish spiazza tutti nonostante l’avvertimento di Maria: prof sorpresi

Amici news, professori stregati da Tish e dall’inedito Casino

Le news su Amici anche questa volta riguardano la cantante Tish ma a differenza dell’ultima volta sono davvero positive. La ragazza infatti non stava bene, eppure ha fatto un’esibizione degna di nota cantando il pezzo che le ha scritto e prodotto Stash Fiordispino, Casinò: quando il talento di un vincitore delle edizioni passate e quello della probabile vincitrice di quest’anno s’incontrano c’è poco da fare. Il pezzo infatti è stato interpretato magistralmente da una Tish che non si è risparmiata: ha sorpreso non solo Stash, che ovviamente ha scritto il pezzo pensandolo apposta per lei, ma anche Rudy Zerbi che ci è sembrato entusiasta dell’esibizione della presunta ex di Alberto Urso.

L’esibizione di Tish ad Amici sulle note di Casino

“Tish – le ha chiesto Maria dopo la sfida di Valentina Vernia – te la senti di cantare? Sennò facciamo sabato prossimo… Mi sembra che tu non stia bene. Penso che a Ludovica non cambi nulla se cantate sabato prossimo”. A queste parole la ragazza non ha risposto in modo titubante nonostante i problemi di salute e ha dimostrato ancora una volta di meritare la maglietta del Serale. Peccato che per altri aspetti Tish sia stata piuttosto deludente questa settimana: dopo il suo pianto liberatorio possiamo capire in parte i sentimenti nei confronti di Alberto ma l’ultimo gesto che ha fatto non ci è piaciuto per niente, visto che per il cantante lirico si trattava di un momento importante.

News Amici, continua la corsa al Serale dei concorrenti

Prosegue intanto la corsa al Serale di Amici di Maria De Filippi e si fa sempre più difficile: le maglie assegnate infatti stanno riducendo i posti disponibili e il fatto che non si vedano ancora 9 pieni all’orizzonte, se non delle medie altissime quali quella di Alberto e Valentina, ci fa pensare che alla fine si passerà a un’altra fase della trasmissione, in cui a contare non sarà più la media. Per la felicità di qualche allievo che se la sta passando davvero brutta nelle ultime settimane nonostante l’appoggio del pubblico. Restate con noi perché vi terremo aggiornati.