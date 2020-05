News Amici Speciali, che succedeva dietro quinte: Ferilli, Gaia e Giordana

Amici Speciali news, le parole di Alberto Urso dopo la vittoria nella seconda puntata

Le ultime news su Amici Speciali vengono direttamente dai video diffusi da Witty Tv sui backstage della trasmissione di Canale 5. Si tratta di contenuti inediti che ci mostrano le emozioni che i concorrenti provano quando non sono in gara e che ovviamente a differenza di quanto accade ad Amici, dove la competizione è più serrata, consistono solo in stati d’animo positivi, dall’entusiasmo alla soddisfazione per le esibizioni e i risultati raggiunti. Tra i tanti si sente parlare ad esempio Alberto Urso, come sapete Campione della seconda puntata: “Sono tanto felice – queste le parole del lirico –, è andata benissimo, sono tanto contento, soprattutto per gli obiettivi raggiunti. Grazie ancora a tutti”. Sempre Alberto in altri video pubblicati su Instagram si dice felice perché la puntata “è andata una bomba, sono vincitore della seconda puntata e sono tanto contento”.

News Amici Speciali, Gaia Gozzi e Giordana Angi: emozioni e risate per le due cantanti

Inutile dirvi che Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19, si è contraddistinta per la sua solita ironia: “La prima gliel’abbiamo concessa – queste le sue parole sulla sconfitta nella prima manche –, però la puntata è ancora lunga”. E chissà come sono stati lunghi per lei i minuti in cui è andato in onda lo scherzo di Maria De Filippi sul plagio di Chega: “Io – ha assicurato Gaia – ho perso dieci anni di vita perché ho detto ‘Come giustifico adesso una cosa che non ho fatto’?”. Non ce n’è stato bisogno per fortuna. Nel filmato di Witty Tv si vede parlare anche Giordana Angi che a differenza della scorsa puntata in questa è stata molto più attiva e sorridente: “Ci siamo tutti super divertiti – queste le sue parole –… Gerry e Giorgio fantastici!”. La parola è stata data anche ai giudici e ai professori.

Giudici e professori Amici Speciali, Sabrina Ferilli pensa a uno scherzo per Maria De Filippi

Sabrina Ferilli ha confessato che sta pensando a qualcosa per vendicarsi degli scherzi continui di Maria: “Prima della fine di questo programma devo escogitare qualcosa…”. Rudy Zerbi, la cui famiglia intanto si è allargata, ha parlato di mozzarelle: “Le mozzarelle – ha detto – portatele sul serio per favore!”. Il talent show non è andato benissimo in quanto ad ascolti ma ha comunque regalato una serata diversa dalle solite e anche abbastanza divertente. Si respira bell’aria e i video che abbiamo condiviso con voi ne sono una testimonianza. Staremo a vedere cosa succederà ora nella terza puntata!