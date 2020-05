Maria De Filippi, scherzo a Gaia su Chega: “È plagio”, lei in lacrime (Video)

Amici Speciali, lo scherzo a Gaia Gozzi sul plagio di Chega: lei non la prende benissimo

Uno scherzo a Gaia Gozzi ad Amici Speciali ha tenuto col fiato sospeso il pubblico a casa per qualche secondo! Lo scherzo infatti sembrava più che credibile, grazie anche alla bravura dell’attrice che ha interpretato il ruolo di una speaker radiofonica della fantomatica Radio Tin Tin. Maria ha dato la parola a questa ragazza dopo l’esibizione di Gaia su Coco Chanel e la presunta speaker si è prima complimentata, poi ha sganciato la bomba. “Riesce a essere straordinaria sia su pezzi originali come questo sia su cover come è stato con Chega”, queste le parole dell’attrice che hanno raggelato il sangue dei fan di Gaia. Effettivamente era credibilissima, anche Maria De Filippi è stata brava a rimanere seria. Poi per fortuna è comparsa nell’angolino dello schermo la scritta “Scherzo a Gaia“. Ma lei, ovviamente, non poteva leggere.

Gaia Gozzi e lo scherzo ad Amici Speciali: “Plagio, sei stata furba”

Maria e Gaia hanno specificato che Chega non è una cover, ma l’attrice ha rincarato la dose. Queste le sue parole: “È un po’ imbarazzante, ma quando si prende una base di un’altra canzone e si canta sopra è comunque una cover. Se non è una cover è un plagio”. Gaia è rimasta ferma e convinta della sua verità, non aveva assolutamente intenzione di ammettere che la canzone da lei scritta appartenesse a un altro. E ha chiesto prove. Prove che la sempre presunta speaker diceva di possedere e ha chiesto quindi a Gaia di essere sincera. La cantante di Chega si è difesa così: “Vorrei avere più prove, mi sembra assurdo. Ho deciso di scrivere il mio progetto senza reference. È uscito tutto da me. Quindi una dichiarazione del genere se comprovata mi fa pensare assolutamente. Sono molto tranquilla perché ho scritto tutto io. Mi sembra assurdo”.

La canzone dello scherzo a Gaia Gozzi ad Amici Speciali è una parodia di Sergio Friscia

Ma l’attrice ha proseguito attaccandola: “Sei stata abbastanza furba, hai usato il brasiliano per dissimulare questa somiglianza”. Gaia ha ribattuto così: “Non incolparmi di cose che non ho fatto”. Poi ha chiesto di conoscere il titolo di questa canzone, che è È tanto che non la vedo. Gaia ha detto di non conoscerla, poi l’hanno fatta sentire e allora Gaia ha capito di essere vittima di uno scherzo. Si tratta infatti di una parodia fatta da Sergio Friscia e Anna Pettinelli, che ha pure messo in imbarazzo Gaia con Alberto, ha pensato di girarla a Maria. “Sto male. Non farmi queste cose. Ho perso dieci anni di vita”, ha detto Gaia dopo essere scoppiata a piangere scoprendo che, per fortuna, era tutto uno scherzo.