Amici Speciali seconda puntata: il Campione, le sfide e scherzi inattesi

Amici Speciali seconda puntata: chi ha vinto, scherzi e sfide tra Blu e Bianchi

Questa sera torna in onda Amici Speciali, con la seconda puntata. La serata prende subito inizio con uno scherzo realizzato per Sabrina Ferilli. Insieme a Gerry Scotti, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato, l’attrice è presente in trasmissione come giudice. Maria De Filippi rivela, prima dell’ingresso dei quattro, ai presenti in studio e i telespettatori quanto sta per accedere. Scendendo nel dettaglio, la Ferilli viene ingannata e finisce per credere di essere stata denunciata. Con la presenza di attori, nel ruolo di poliziotti, la scena ha intrattenuto il pubblico di Canele 5. Non sono mancati i momenti divertenti dedicati anche a Panariello, Gerry Scotti e ovviamente a Rudy Zerbi. Come la prima puntata i concorrenti si sono sfidati divisi in squadre. Nei Bianchi vediamo Michele Bravi, Andreas Muller, Gaia Gozzi, Random e Giordana Angi, mentre nei Blu ci sono Alberto Urso, Irama, Gabriele Esposito, Javier e Alessio Gaudino. La seconda puntata di Amici Speciali viene vinta da Alberto.

Gironi seconda puntata Amici Speciali: Campioni Alberto Urso, Random e Gabriele

Primo girone: Umberto vs Gaia, Alberto vs Andreas, Alessio vs The Kolors. I punti raccolti dalla squadra Blu superano quelli dei Bianchi, che scelgono di utilizzare la Magic Ball. Ricordiamo che il programma, in questa edizione, permette ai componenti della squadra, che rischia di perdere, di sfruttare la possibilità di passare automaticamente in avanti con una sola sfida. A questo punto Gaia, Alessio e Andreas scelgono di giocarsi l’intero girone schierando Alessio. Dall’altra parte, accettano e schierano, invece, Alberto. A vincere il primo girone è la squadra Blu, che elegge come primo Campione della serata, Urso.

Secondo girone: Javier vs Michele, Giordana vs Gabriele, Random vs Irama. La squadra dei Blu, in svantaggio, usa la Magic Ball e schiera Gabriele. I Bianchi accettano, mandando in sfida Michele e vincendo il secondo girone.

Terzo girone: Alessio vs Irama, Gaia vs Gabriele, Random vs The Kolors, Giordana vs Javier, Michele vs Umberto, Andreas e Alberto. La squadra vincente è quella dei Blu, che elegge Esposito come Campione. Tra Alberto Urso, Random e Gabriele vince la seconda puntata il primo.

Seconda puntata Amici Speciali: cos’è accaduto nel corso della serata

La seconda puntata di Amici Speciale vede, come previsto dal programma, le due squadre sfidarsi in tre gironi, attraverso i quali viene a fine serata eletto un Campione. Ovviamente non sono mancati i momenti simpatici e divertenti per il pubblico di Canale 5 con i tre giudici e Rudy Zerbi. Inoltre, il programma ha preparato anche un inaspettato scherzo a Gaia.