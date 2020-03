News Amici Jacopo, Talisa e Javier: cos’ha visto Ottonello della coppia

Amici news, Jacopo Ottonello dopo il talent show torna sui social network

Jacopo Ottonello è uscito da Amici 19 ed è subito tornato sui social network rispondendo alle domande dei fan e parlando del suo percorso all’interno del talent show. Certo, ormai la sua attenzione è completamente incentrata sulla diffusione della sua musica e del suo bellissimo singolo Cuore di mare ma non mancano momenti in cui il cantante parla di altro; da una storia pubblicata da Talisa Ravagnani su Instagram ad esempio abbiamo appreso che Jacopo ha parlato proprio della storia della ballerina con Javier Rojas che è ancora in gioco e si sta battendo con Nicolai Gorodiskii per la vittoria del circuito di danza.

Jacopo, Talisa Ravagnani e Javier Rojas: come il cantante vede la storia tra i due ballerini

A Jacopo hanno chiesto cosa pensasse della storia d’amore tra Javier e Talisa e lui non si è risparmiato: “Di Talisa e Javier – queste le sue parole sui due ballerini – penso che siano veramente bellissimi. Talisa è tanto presa di lui e lui è tanto preso di lei. Stanno bene – ha poi aggiunto – e spero che al di fuori di qua si possano vedere e viversi la loro vita perché se la meritano. Poi sarebbero bellissimi da vedersi”. Non abbiamo scoperto proprio tutto della storia di Talisa e Javier, anzi ne sappiamo davvero poco perché lei è andata via quasi subito dal Serale, e ricordiamo che i due sono usciti allo scoperto non appena la fase finale è iniziata; il fatto che Jacopo parli dei loro sentimenti insomma non può che farci capire meglio come sia davvero il loro rapporto.

La promessa di Talisa a Javier, cosa succederà dopo la fine di Amici

Ricordiamo che Talisa sta aspettando Javier con trepidazione e che anche lei come Jacopo ha la speranza di poter stare con lui, visto che in tempi di Covid-19 non tutto è scontato in quanto a spostamenti; la ballerina ha anche vari piani sul futuro con il suo danzatore cubano: passata l’emergenza, avranno molte cose da fare assieme.