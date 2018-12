New Amsterdam: Anticipazioni nuovi episodi in onda dopo pausa invernale

La serie di Canale 5 con Ryan Eggold si prende una pausa

New Amsterdam si prende una pausa. La nuova serie americana con protagonista Ryan Eggold va in vacanza e fissa l’appuntamento con i telespettatori nel 2019. Il nuovo medical drama americano, in onda in esclusiva su Canale 5, si concede uno stop. Dopo la messa in onda dell’ottavo e del nono episodio, la serie tv va in pausa invernale negli Stati Uniti e si ferma anche nel nostro Paese. Al momento non si sa ancora quando la serie americana potrà tornare in onda in Italia. Finora gli ascolti sembrano premiare il nuovo medical drama ambientato a New York e con protagonista il giovane e intraprendente medico Max Goodwin (Ryan Eggold). Accanto a lui un ricco cast: Janet Montgomery è Lauren Bloom, Freema Agyeman è Helen Sharpe, Jocko Sims è Floyd Reynolds, Tyler Labine è Iggy Frome, Anupam Kher è Vijay Kapoor e Lisa O’Hare è Georgia Goodwin.

New Amsterdam: dove siamo arrivati

New Amsterdam, ideata da David Schulner e trasmessa sulla NBC, ha debuttato su Canale 5 in prima visione assoluta lo scorso 2 dicembre e ha subito conquistato anche il pubblico italiano. In queste settimane abbiamo conosciuto il protagonista Max Goodwin, nuovo direttore sanitario del New Amsterdam uno degli ospedali pubblici più antichi e rinomati degli Stati Uniti, e il suo staff. Max intende riformare il sistema che porta avanti l’ospedale e in questa sua opera coinvolge tutti i medici che, in un primo momento diffidenti, si lasciano conquistare dal suo entusiasmo. Il nuovo direttore sanitario del prestigioso ospedale newyorkese deve però fare i conti anche con una complicata vita privata, resa ancora più difficile dal turbolento rapporto con la moglie Georgia in attesa del loro primo figlio e da gravi problemi di salute che rischiano di metterne in pericolo la vita.

Quando tornerà in onda New Amsterdam?

Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita per i nuovi episodi di New Amsterdam. Negli Stati Uniti la serie tv è attualmente in pausa e riprenderà la messa in onda tra gennaio e febbraio. Sulla tv americana, il medical drama tornerà infatti in onda con il suo decimo episodio il prossimo 8 gennaio 2019. Ancora da definire la data in cui la serie con protagonista Ryan Eggold riprenderà ad andare in onda su Canale 5. Dopo la pausa natalizia, la domenica sera l’appuntamento sulla rete ammiraglia di Mediaset sarà infatti con Barbara d’Urso e la nuova stagione de La dottoressa Giò.