Barbara d’Urso nuovo programma a febbraio e Grande Fratello ad aprile: è ufficiale

Grande Fratello con Barbara d’Urso si farà: Mediaset annuncia anche un altro programma con la conduttrice

2019 da protagonista in tv per Barbara d’Urso. Mediaset, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato che la conduttrice napoletana sarà protagonista di ben cinque programmi. Dal 7 gennaio riprenderà le redini di Pomeriggio 5 (che si ferma venerdì 14 dicembre), mentre Domenica Live partirà il 13 gennaio (l’ultima puntata del 2018 è stata quella del 9 dicembre). Da metà gennaio Barbarella andrà in onda la sera con la terza stagione de La Dottoressa Giò. Al momento non è stata ancora scelta la data ufficiale, ma molto probabilmente andrà in onda la domenica sera. Inoltre, come fanno sapere da Canale 5, la d’Urso condurrà un nuovo programma che inizierà a metà febbraio mentre è confermato ad aprile il ritorno del Grande Fratello Nip.

Cinque progetti per Barbara d’Urso: le parole di Scheri

“Quella tra Canale 5 e Barbara è un’unione professionale vincente. Un’unione che, dopo anni di grandi successi, prosegue e si rafforza”, ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri. Che ha confermato l’indiscrezione degli ultimi giorni su Domenica Live: c’è un cambio orario per il format. “Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all’orario abituale, per garantire un po’ di respiro alla stakanovista Barbara e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti che la vedono protagonista assoluta. Nella parte iniziale del pomeriggio domenicale sarà mantenuto uno standard di programmazione in linea con quello che, nel corso della settimana, assicura a Canale 5 la leadership assoluta d’ascolto”, ha spiegato Scheri.