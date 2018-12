Domenica Live pronta a traslocare in prima serata: l’indiscrezione

Domenica Live di Barbara d’Urso pronta a traslocare in prima serata: l’indiscrezione

Pare che nei piani alti di Mediaset si stia discutendo non poco sul futuro di Domenica Live di Barbara d’Urso. E pare che il noto show pomeridiano di Canale 5 potrebbe subire uno spostamento di palinsesto, salutando il pomeriggio festivo della rete ammiraglia del Biscione. A dare l’indiscrezione è stato il sempre informato DavideMaggio.it, che ha fatto sapere della trattativa in corso per cambiare collocazione al programma. Se qualcuno crede che tale idea sia sopraggiunta per scarsi risultati si sbaglia. Infatti Domenica Live, seppur non ha il netto predominio degli ascolti di fascia come lo scorso anno (in questa stagione si gioca sul filo di lana la vittoria degli ascolti con Domenica In di Mara Venier), resta comunque una trasmissione di successo.

Grande Fratello Nip in bilico: al suo posto pronta una Domenica Live serale

“Mediaset starebbe pensando di spostare il contenitore domenicale di Barbara D’urso in prima serata, proprio come accadde anni fa con Stasera che Sera!”, si legge su DavideMaggio.it che poi spiega il motivo del possibile slittamento dello show in prime time: “Al momento sarebbe in bilico la nuova edizione del GF Nip, che – se cancellata – lascerebbe a secco di prime serate uno dei volti di punta di Canale 5“. Se ciò dovesse accadere è però plausibile che il programma cambierebbe anche giorno.

Il futuro di Domenica Live: Mediaset pensa alla prima serata

“Difficile anche che il programma possa mantenere la collocazione domenicale per la sua versione in prime time”, scrive sempre DavideMaggio.it. “Con l’incombente Pressing, infatti, sarebbe impossibile chiudere il programma in tarda serata, cosa che condannerebbe lo show a risultati d’ascolto non in linea con le buone performance della versione nel daytime del dì festivo”. La trattativa a Mediaset sembra comunque avviata. Resta da capire se andrà in porto e, nel qual caso, che forma prenderebbe una Domenica Live serale. Certo è che se dovesse essere messa in palinsesto in un giorno feriale cambierebbe anche titolo.