Grande Fratello Nip ci sarà, Barbara D’Urso al timone: “Già ci stiamo lavorando”

Grande Fratello Nip, Barbara D’Urso al timone: la conduttrice annuncia che già stanno lavorando alla 16esima edizione

Barbara D’Urso al timone della sedicesima edizione del Grande Fratello Nip. Ebbene la versione originale del noto programma tornerà ancora a farci compagnia sul piccolo schermo. A confermarlo è la stessa conduttrice, nel corso della prima puntata di Pomeriggio 5. In particolare, Barbara, rispondendo a una domanda, ha rivelato che già si sta lavorando alla sedicesima edizione del reality. Nuovi concorrenti entreranno dunque nella Casa più spiata d’Italia, come ormai da anni. Eppure sembra che questa nuova edizione non ci sarebbe mai stata. Infatti, ricordiamo che lo scorso anno i partecipanti non sono sicuramente entrati nelle grazie del pubblico di Canale 5. Ma non solo, sono diverse le persone del mondo dello spettacolo e opinionisti che hanno criticato duramente la scelta del cast della scorsa edizione. Forse quest’anno, la D’Urso ha intenzione di far ricredere un po’ i telespettatori. “Già stiamo lavorando alla sedicesima”, ha confermato Barbara a Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso torna al Grande Fratello: la conduttrice pronta per una nuova edizione

Dopo la versione Vip del noto reality, ecco che tornerà in onda anche la sedicesima edizione dedicata a volti che non sono conosciuti nel mondo dello spettacolo. Già stanno lavorando al cast che entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Ma la D’Urso non ha dato solo questa conferma. La conduttrice, con questa affermazione, ha anche rivelato che sarà ancora lei al timone del programma di Canale 5. Nonostante le dure critiche su di lei, la produzione ha scelto di affidare ancora a lei questo importante ruolo. D’altronde in molti hanno sempre affermato che la colpa di quanto accaduto nella scorsa edizione non doveva ricadere sulla conduttrice, che ha sempre richiamato i concorrenti per i loro comportamenti scorretti.

Barbara D’Urso non si tira indietro, anche dopo le critiche ricevute nella scorsa edizione

Prima Baye Dame e Aida Nizar, poi la squalifica di Luigi Favoloso, diciamo che la scorsa edizione è stata abbastanza forte. L’anno passato i reality di Canale 5 hanno dovuto un po’ sopportare di tutto. Infatti, ricordiamo anche quanto accaduto all’Isola dei Famosi, con il caso canna-gate. Le nuove edizioni dovrebbero portare una ventata d’aria fresca e Barbara D’Urso sta già lavorando per il suo Grande Fratello.