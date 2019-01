New Amsterdam: anticipazioni nuove puntate americane della serie tv

Torna l’appuntamento con il medical drama con Ryan Eggold

Dopo la pausa natalizia è tornata in onda negli Stati Uniti la serie tv New Amsterdam. Il nuovo medical drama con protagonista Ryan Eggold torna con i nuovi episodi. Ieri, martedì 8 gennaio, in America è infatti andato in onda il decimo episodio della prima stagione della serie targata NBC. Nell’ultima puntata prima della pausa invernale abbiamo visto il protagonista Max Goodwin collassare su un pontile mentre era in compagnia della moglie Georgia. Nella decima puntata della serie Max lotta per la sua vita mentre il resto dello staff medico deve fronteggiare un’emergenza relativa ad un delicato ed urgente intervento cardiaco che però non risulta coperto dall’assicurazione. I primi nove episodi di New Amsterdam sono stati trasmessi in esclusiva da Canale 5 in prima serata la domenica, dal 2 al 23 dicembre. Ad oggi non sappiamo quando la rete ammiraglia Mediaset manderà in onda i nuovi episodi della serie che comunque ha registrato un discreto successo di pubblico, con ascolti più che soddisfacenti.

New Amsterdam: dove eravamo rimasti

New Amsterdam è dunque tornato in onda negli Stati Uniti con le puntate inedite della nuova stagione, che conta ben 22 episodi. Dopo la pausa invernale, i telespettatori ritrovano Max Goodwin (interpretato dall’attore Ryan Eggold) alle prese con la direzione del prestigioso ospedale newyorkese e non solo. Il direttore del New Amsterdam deve infatti fare i conti con la sua complicata condizione sentimentale ma soprattutto con il cancro che sta mettendo seriamente a rischio la sua vita. Nella scena finale dell’ultimo episodio andato in onda in Italia, Max cade vittima di un collasso mentre si trova in riva ad un lago.

Nuovi episodi di New Amsterdam: quando andranno in onda in Italia

In Italia al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale delle nuove puntate della serie trasmessa da Canale 5. Il medical drama potrebbe comunque tornare in onda nei prossimi mesi. Di certo a partire dal prossimo 13 gennaio, la domenica sera Canale 5 ospiterà la nuova stagione de La Dottoressa Giò con Barbara d’Urso.