Replica New Amsterdam: dove rivedere la quarta puntata della serie tv

La replica della quarta puntata della serie di Canale 5 con Ryan Eggold

I nuovi episodi di New Amsterdam hanno regalato ai telespettatori diversi colpi di scena. La nuova serie tv americana con protagonista Ryan Eggold ha così conquistato il pubblico italiano. Ora però per il medical drama, in onda in esclusiva su Canale 5, è giunto il momento di prendersi una pausa. Negli Stati Uniti la serie tv, ambientata a New York, è infatti attualmente in pausa e riprenderà la messa in onda tra gennaio e febbraio. Questa sera sulla rete ammiraglia Mediaset è andato in onda il quarto appuntamento. Gli spettatori hanno potuto seguire due nuovi episodi, in onda sempre in prima serata a partire dalle 21:25 circa. Al centro della storia c’è ancora il dottor Max Goodwin alle prese con la ricerca di una terapia per il cancro che gli possa permettere di continuare a lavorare e assolvere i suoi doveri di direttore sanitario del New Amsterdam mentre il resto dello staff medico è impegnato nella gestione di nuovi casi.

Cosa è successo nei nuovi episodi: tanta paura per Max

Mentre Max valuta la possibilità di candidarsi come paziente per una cura sperimentale per il cancro, il dottor Frome è stato impegnato con una giovane paziente cinese malata di depressione che rifiuta le cure per via del giudizio dei genitori. Il dottor Kapoor sta ancora tentando di riallacciare i rapporti con il figlio che ha un passato da tossicodipendente mentre la dottoressa Sharpe continua a coltivare l’idea di avere un figlio ed è in cerca un donatore per la fecondazione. Nell’ultimo episodio in onda, Max ha poi seguito da vicino una paziente che 27 anni prima aveva ricevuto il cuore di Luna Goodwin (la sorella di Max morta per un’infezione a soli otto anni). La puntata si chiude con tanta paura per il dottor Goodwin vittima di un collasso mentre si trova al lago, solo con la moglie.

Dove rivedere l’ultima puntata della serie

L’appuntamento con New Amsterdam tornerà dunque nel 2019. Ancora da fissare però la data della messa in onda dei nuovi episodi della serie. L’appuntamento sarà sempre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Nel frattempo sul sito Mediaset è possibile rivedere la quarta puntata del medical drama, così come tutti gli altri episodi della serie con Ryan Eggold. Sul sito si trova infatti una specifica sezione dedicata a New Amsterdam con clip e anteprime.