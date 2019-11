Natalia Titova nel cast di Amici 2019/2020: ecco il suo ruolo

Cast Amici 19, quale sarà il ruolo di Natalia Titova? La coreografa torna nella scuola più famosa d’Italia

Molti si stanno chiedendo se Natalia Titova sarà presente ad Amici 2019/2020 ed è stata adesso la stessa coreografa a rispondere alle domande dei suoi fan. Sì, è presente nel cast di Amici, ma quale sarà il suo ruolo? Certamente non quello di insegnante fisso delle varie puntate, visto che abbiamo conosciuto i tre di quest’anno: Timor Steffens (il suo ritorno è stato accolto da una calorosa ovazione), Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Non c’è un quarto posto per lei, ma comunque insegnerà ai ballerini il latino-americano.

Natalia Titova ad Amici 2019/2020 assieme all’assistente Arduino Beroncello: il messaggio social

Non sarà una semplice assistente, ma un’insegnante a tutti gli effetti, solamente che non ricoprirà anche il ruolo di giudice – che ha un peso sulla carriera degli alunni – come quello di Timor, Veronica e della Celentano. La coreografa di latino-america, su Instagram, ha fatto sapere che ci sarà quest’anno assieme ad Arduino Beroncello: “Noi ci siamo anche quest’anno! Latin team is back! Con il mio assistente coreografo Arduino”. Un nuovo Amici al centro dell’attenzione mediatica non solo per i graditi ritorni, ma anche per chiacchieratissime polemiche!

Professori e concorrenti di Amici 19: tutto quello che si sa sulla nuova edizione del talent show di Canale 5

Oltre ad aver conosciuto gli insegnanti del cast di Amici, sappiamo anche qualcosa di più sui vari concorrenti: è per esempio emersa la storia difficile di Talisa, che ha parlato a cuore aperto della sua vita. Cos’altro sappiamo su Amici di Maria De Filippi? Adesso si sta parlando di un “ritorno alle origini” che sorprenderà tutti i telespettatori, giovani e meno giovani.