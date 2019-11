Amici 19, grande novità nella nuova edizione: “Ritorno alle origini”

Amici daytime, Marcello Sacchetta annuncia la grande novità della 19esima edizione

Novità ad Amici 19: tornano le lezioni in classe! Oggi su Real Time è andato in onda il primo daytime dell’edizione appena cominciata e abbiamo visto i nuovi allievi alle prese con la loro nuova vita. Tutti erano felicissimi di indossare la felpa di Amici di Maria De Filippi, avendola sognata da sempre, ma il tempo di essere felici e spensierati è durato poco perché sono stati subito chiamati in classe! Quest’anno per gli allievi di Amici 19 non ci saranno solo lezioni in sala prove per preparare le esibizioni del sabato successivo, ma dovranno anche studiare la teoria. Anche nelle ultime precedenti edizioni abbiamo visto spesso i professori fare domande di teoria, ma più che altro era solo la Celentano ad assegnare dispense.

Amici 19, la novità di quest’anno: gli allievi a lezione di teoria

Ebbene, da quest’anno tutti i professori terranno lezioni di teoria. Ad annunciare la novità è stato Marcello Sacchetta: “C’è una grande novità che sa un po’ di ritorno alle origini”. Poco dopo ha specificato: “Durante quest’anno accademico oltre alle lezioni di canto e di ballo, nel piano di studi dei ragazzi ci sono anche lezioni teoriche”. La prima a entrare in aula è stata Anna Pettinelli, con i cantanti ovviamente. Ha detto loro che dovranno fare un viaggio immersivo nel mondo della musica e non solo imparare a cantare bene. La Pettinelli ha fatto ascoltare delle canzoni chiedendo ai ragazzi di identificarne il genere musicale di appartenenza. In pochi hanno dimostrato una preparazione adeguata, a dire il vero. E infatti la prof ha pensato di fare una vera e propria verifica di ingresso per valutare il livello della classe.

Amici di Maria De Filippi, la Celentano inizia col botto: prime dispense da studiare per tutti!

Per i ballerini la prima lezione di teoria ad Amici 19 è stata con la professoressa Alessandra Celentano, che non si è smentita neanche in questa edizione. La Celentano è arrivata in aula con un carrellino, portando libri e dispense per tutti i ballerini. Ha detto loro di essere curiosi e di fare domande, di studiare e di non avere certezze che in realtà non posseggono. A fine lezione ha consegnato delle dispense da studiare per il giorno dopo, gettando Talisa in crisi per delle difficoltà dovute alla sua storia.