Amici 19 professori: Anna Pettinelli nuova insegnante di canto

Professori Amici 19, chi sono gli insegnanti della nuova edizione: arriva a sorpresa Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è la nuova insegnante di Amici 19! Una vera sorpresa rivelata dalle anticipazioni sulla prima puntata di domani e adesso è chiaro perché è stato mantenuto totale silenzio fino a oggi sui professori. L’effetto sorpresa c’è stato, insomma! La puntata con la formazione della classe è stata registrata oggi pomeriggio e si è conclusa poco. I presenti in studio si sono subito riversati su Twitter per condividere con i fan di Amici di Maria De Filippi delle pillole di ciò che vedremo domani. Naturalmente c’era grande attesa per scoprire i professori di Amici 19 e finalmente sappiamo da chi è composta la commissione quest’anno. C’è stato un solo cambio nella cattedra di canto.

Amici 19 professori, Anna Pettinelli insegnante di canto al posto di Alex Britti

Tramite Instagram era stato annunciato per sbaglio l’arrivo di un nuovo insegnante e oggi sappiamo che si tratta di Anna Pettinelli. Speaker radiofonica e di sicuro esperta di musica, colei che ormai è conosciuta da tutti come “bella patata” accompagnerà gli allievi di Amici 19 nella loro avventura. La Pettinelli ha conquistato l’affetto del pubblico di Canale 5 partecipando al reality show Temptation Island Vip insieme al fidanzato Stefano Macchi. L’amore per il compagno e l’amicizia con Nathaly Caldonazzo hanno portato il pubblico ad affezionarsi ad Anna, per questo il suo arrivo tra gli insegnanti della 19esima edizione è stato accolto con gioia. Seppure con enorme sorpresa. Insomma, nessuno se lo aspettava, ecco. Ma chi sono quindi i professori di Amici 19? Il resto della commissione è stata confermata, a eccezione di Alex Britti: non ci sarà.

Amici 19 insegnanti, confermati tutti tranne Britti

Proprio il cantante ha lasciato il posto ad Anna Pettinelli ad Amici 19. Per cui ritroveremo insieme a lei nella commissione di canto Rudy Zerbi e Stash. Per quanto riguarda la commissione di danza non ci sono stati cambiamenti: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens sono gli insegnanti di ballo della nuova edizione.