Nadia Toffa cancro ultime notizie: domanda ai fan che piace a Emma e Alessandra

Ultime notizie Nadia Toffa: il cancro non ferma la Iena più amata d’Italia

Non abbiamo notizie sulle condizioni di salute di Nadia Toffa: come sapete, la Iena e conduttrice ha il cancro e lotta giorno dopo giorno contro questa orrenda malattia portando testimonianza di positività e determinazione a tutti coloro che la seguono. Sappiamo però che Nadia ce la sta mettendo tutta; ai nostri occhi infatti appare bellissima e raggiante poiché è una donna che non si è data per vinta e che sta facendo il possibile per continuare a vivere una vita come gli altri, e come noi la penseranno senz’altro Emma Marrone e Alessandra Amoroso che hanno messo mi piace a un post che lei ha condiviso pochissimo tempo fa sul suo profilo Instagram.

La domanda di Nadia ai suoi follower su Instagram: le ultime notizie via social sulla Iena

“Ciao, amici speciali – così ha esordito –! Mi sto preparando per la puntatona di stasera, ma prima ho una domanda per voi… Cosa vi manca per essere completamente felici? La risposta può riguardare ovviamente qualcosa di sentimentale o materiale. Quello che volete. Vi ringrazio già da ora se vorrete condividere con me questo vostro segreto. Ci vediamo tra pochissimo… leggerò le vostre risposte finita la puntata delle Iene. Vi aspetto con tutta la mia energia. Buona domenica, la VOSTRA Nadia”. Nadia è stata in grado di contagiare con la sua energia migliaia e migliaia di follower, anche le due cantanti uscite da Amici (dove intanto è esplosa un’altra polemica) che la seguono su Instagram: in molti stanno condividendo pensieri e lotte personali e a tutti loro Nadia cercherà di dare una risposta.

Nadia Toffa, le news sul cancro e i racconti degli altri Vip

Ricordiamo che anche Emma Marrone ha lottato contro il cancro e ce l’ha fatta, e siamo convinti che proprio di queste donne il pubblico e l’Italia intera hanno bisogno, vale a dire di persone che guardano avanti e trovano le forze per reagire e non darsi per vinte. Lo stesso atteggiamento lo sta avendo un altro volto dello spettacolo piuttosto noto che ha scoperto di avere una brutta malattia e sempre recentemente una mamma famosissima ha parlato di sua figlia che non c’è più dimostrando di volercela fare a tutti i costi. Sono esempi bellissimi che vengono da un mondo che spesso guardiamo da lontano ma che in fondo ci è più vicino di quanto non si pensi. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo alla NOSTRA Nadia!