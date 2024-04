Muschio Selvaggio è tornato: Luis Sal riparte e punge Fedez

È ufficiale: Luis Sal è tornato a Muschio Selvaggio. Poche ore fa, Luis ha pubblicato a sorpresa su Youtube la prima puntata della nuova stagione del podcast. Solo due settimane fa, Fedez ha dovuto dire addio al programma, dopo averlo condotto per ben 10 mesi senza il suo ex amico e socio, ma bensì al fianco di Mr Marra. Adesso, Luis Sal ha potuto finalmente riprendere in mano il progetto creato 4 anni fa insieme al rapper milanese. Come co-conduttore, la star del web ha scelto suo fratello Martin, il quale faceva già parte del team di Muschio Selvaggio prima della rottura con Fedez.

In realtà, inizialmente ad affiancarlo doveva esserci Homyatol. Ma, a causa di alcuni problemi personali dello streamer, Luis Sal ha infine deciso di ripartire affiancandosi ad una persona a lui molto cara, ovvero suo fratello. La puntata è partita con la nuova sigla di Muschio Selvaggio, cantata da Luis e Martin, il cui testo richiama all’importanza di ascoltare piuttosto che insegnare. Un concetto che lo youtuber ripeteva spesso a Fedez, dato che quest’ultimo era solito interrompere gli ospiti per parlare principalmente di sé stesso. Ma, questo non è stato l’unico riferimento fatto al cantante nel corso dell’episodio.

Muschio Selvaggio riapre: la frecciatina a Fedez e la reazione social

Gli ospiti della prima puntata sono stati Immanuel Casto e Sdrumox, che hanno parlato di come la lingua italiana si sia evoluta e di come alcune parole possano trasformarsi in insulti a seconda del contesto e del modo in cui vengono usate. Prima d’immergersi nella discussione, però, Luis Sal non ha potuto fare a meno di lanciare una velata stoccata all’ex amico e collega, Fedez. Mentre presentava gli invitati, lo youtuber ha esclamato: “È il momento giusto di abbassare l’asticella”.

In tanti hanno immediatamente collegato la frase al rapper milanese. Il motivo? Negli ultimi mesi, Fedez e Mr Marra si sono spesso vantati dei cambiamenti apportati a Muschio Selvaggio dopo l’uscita di Luis Sal, ripetendo più volte di aver “alzato l’asticella” del podcast. Dunque, attraverso una battuta pungente, il volto del web ha riaperto le porte del suo programma col botto. Ma, come ha reagito il pubblico di Muschio Selvaggio a questa prima puntata?

Il nuovo video ha ricevuto principalmente feedback negativo. Molti spettatori del podcast lo hanno trovato noioso e ripetitivo, apprezzando più che altro gli interventi di Martin.