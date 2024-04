Muschio Selvaggio torna senza Fedez: i primi due ospiti di Luis Sal

Sembra essere tutto pronto per il grande ritorno di Muschio Selvaggio. Solo poche settimane fa, Fedez ha dovuto dire addio al suo podcast, condotto negli ultimi 10 mesi solo in compagnia di Mr Marra. Dopo la rottura (personale e professionale) con Luis Sal, il rapper ha deciso di mandare avanti il programma da solo, facendosi aiutare dal noto podcaster. Nel frattempo, è andato avanti il contenzioso giudiziario tra i due originali creatori di Muschio Selvaggio, il quale avrebbe costretto il cantante a fare un passo indietro. Dopo un anno di assenza dalle scene, adesso Luis Sal si sta preparando la sua personale versione del podcast.

Luis Sal: chi sarà il suo co-conduttore e i primi ospiti

Inizialmente si pensava che al fianco dello youtuber sarebbe subentrato uno tra gli streamer più noti, ovvero Homyatol. Tuttavia, a causa di motivi personali, non potrà più partecipare al progetto. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, il co-conduttore di Luis Sal sarà suo fratello Martin. Un volto familiare al pubblico di Muschio Selvaggio, dato che, prima della separazione con Fedez, ha presentato molte puntate del podcast insieme al fratello e al cantante. Martin appariva nella sigla del programma ed era una presenza molto apprezzata dai fan del programma.

Ma, questa non l’unica novità di Muschio Selvaggio svelata da Davide Maggio. A quanto pare, Luis Sal ha già pronti i primi due ospiti della prima puntata. Luis e Martin Sal accoglieranno nel podcast due volti molti diversi fra loro: il divulgatore scientifico e direttore di Geopop, Andrea Moccia, e la cantante Baby K. Dunque, una puntata all’insegna di scienza e musica, dove i conduttori avranno modo d’intavolare una discussione molto interessante insieme agli ospiti.

Non è ancora nota la data del ritorno ufficiale di Muschio Selvaggio, ma pare che avverrà a breve. Nel frattempo, non è ancora ufficialmente concluso il processo tra Luis Sal e Fedez. Non resta che attendere per scoprire la decisione della Magistratura e per vedere la prima puntata del podcast con Luis e Martin Sal.