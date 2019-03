Mowgly arrabbiato ad Amici: il duro sfogo del ballerino contro tutti

Amici 18 news, Mowgly perde la pazienza: la situazione sta diventando insostenibile

Periodi di grandi litigi ad Amici 2019! Basta un nonnulla per far scoppiare la polemica: la tensione è alta, è palpabile e tutti i concorrenti sperano di arrivare al Serale. I posti, però, potrebbero essere molto pochi. Forse dieci o forse qualcuno di più. Ma è certo che molto presto dovremmo dire addio ad alcuni cantanti e ballerini. A chi, però? Il livello della classe è piuttosto alto ed è difficile – se non impossibile – prevedere chi dovrà tornare a casa. Mowgly sta lottando duramente per poter ottenere la maglia verde, anche calarsi in stili di danza lontanissimi dal suo mondo. Basterà questo?

Mowgly contro Federica, ecco cosa è successo

Abbiamo visto un Mowgly arrabbiatissimo quando Federica Marinari gli ha detto di comprendere il discorso di Alessandra Celentano e che lui dovrebbe quindi impegnarsi di lui. Mowgly non ci ha visto più e ha spiegato bene a tutti questo: “Quando difendo le mie cose quello è carattere! Sto facendo un discorso generale. Mi rode tanto quando si parla di meritocrazia: io ho sempre detto che tutti meritiamo. Chi se la gioca meglio va lontano. Mi sono rotto di sentirmi dire queste cose da gente che non sa quello che ho fatto prima”. Litigio, questo, scoppiato dopo alcune parole della cantante Tish che hanno fatto scatenare la maggior parte dei concorrenti!

Serale Amici 2019 più duro del previsto: allievi in crisi

Non solo Mowgly, ma anche Giordana Angi è arrabbiata e oggi si è lasciat andare a un lungo sfogo (ma nessuno dei suoi compagni lo sa). Il Serale di Amici 18 che si avvicina sta facendo emergere tutte le debolezze dei concorrenti. Cos’altro ancora succederà? Oltre a quello che sta accadendo all’interno della scuola, sta facendo molto chiacchierare la confessione che ha fatto Elena D’Amario su sua sorella!