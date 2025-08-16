Morte Pippo Baudo, reazioni: Laura Pausini e Mara Venier sotto shock, d’Urso ‘composta’

Pippo Baudo è morto a 89 anni. La notizia si è diffusa lungo la serata di sabato 16 agosto e in un amen è diventata virale. Migliaia di italiani lo stanno ricordando in questi minuti sui social. E anche tantissimi vip che lo hanno conosciuto o ci hanno lavorato assieme stanno esprimendo messaggi di cordoglio. Tra questi spicca quello di Laura Pausini che ha dichiarato di essere distrutta e che sta vivendo un lutto profondo e dolorosissimo. La cantante aveva un legame strettissimo con Pippo. Proprio lui la scoprì, facendola esordire 32 anni fa al Festival di Sanremo. Da allora i due non hanno più perso i contatti. Pausini ha persino definito Baudo come un secondo padre e come un familiare ‘acquisito’.

Laura Pausini sotto shock per la morte di Pippo Baudo

“Non posso credere che sto scrivendo questo messaggio”. Ha esordito così l’artista sul suo profilo Instagram, ricordando poi che cosa sia stato per lei il conduttore siciliano: “Ci sono uomini che in questa vita e in questa terra hanno lasciato un segno indelebile per il loro talento e la loro genialità. Uno di loro è diventato 32 anni fa l’uomo che mi ha cambiato la vita, scegliendomi a soli 18 anni tra le nuove voci di Sanremo 93 e da quel momento non mi ha mai lasciata, mai”. Quindi ha aggiunto:

“È diventato un mio famigliare. Il lutto che vivo stasera è inspiegabile e profondo. Pippo GRAZIE. Te lo dico da tua pupilla, da tua amica e da tua fan. È stato un onore e un privilegio conoscerti e salutarti in questo nuovo viaggio della tua vita verso la luce mi fa sentire piccola ma vicina alla tua anima. Riposa in Pace… Per fortuna sono riuscita a dirtelo tante volte: Ti voglio tanto bene. Un abbraccio alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato”.

Il messaggio di Alba Parietti

Tantissimi i volti della tv che stanno commemorando Baudo. Tra questi Carlo Conti, Simona Ventura, Bianca Guaccero, Giancarlo Magalli e molti altri. Anche Alba Parietti ha dedicato un post di addio al collega compianto. Solamente qualche giorno fa, intervistata dal Corriere della Sera, la conduttrice e opinionista piemontese non ha avuto parole dolcissime, per usare un eufemismo, nei confronti di Pippo. Motivo?

Parlando del Festival del 1993 (Parietti allora timonava il DopoFestival mentre Lorella Cuccarini fu scelta da Baudo per affiancarlo sull’Ariston), Alba ha sostenuto che Baudo fu “indelicato” verso Lorella Cuccarini. Poi ha aggiunto che fu il presentatore siciliano a non volerla più alla guida della kermesse, spedendola al DopoFestival.

Parietti, dopo aver saputo della morte di Pippo ‘Nazionale’, si è così espressa: “Con te si chiude definitivamente un’epoca. Sei stato il più grande, sei stato la Televisione. Il maestro di tutti: duro, esigente, ma capace di dare enormi possibilità. Io ti sarò sempre grata, nel bene e nel male, per avermi voluta, per avermi anche combattuta, ma soprattutto per avermi insegnato tanto. Mi dispiace, Pippo. Mi dispiace sinceramente. Mi dispiace Sono attonita e disorientata”.

“Sei stato uno di quei padri difficili e straordinari, di cui però sarà impossibile fare a meno. Una montagna impossibile da scalare . Ciao Pippo, buon viaggio. Mancherai a questa televisione, ai telespettatori, e tanto anche a tutti noi che l’abbiamo fatta e che ti dobbiamo dire grazie”, ha concluso Alba Parietti.

Mara Venier in lacrime, Barbara d’Urso saluta il “maestro”

“Un maestro per chiunque faccia questo lavoro, padre della tv italiana. Ha formato generazioni di artisti. Ho iniziato a lavorare con lui nel 1980 a Domenica In. Mancherà a molti. Ciao Pippo”. Così su X Barbara d’Urso. Un messaggio molto ‘composto’.

In lacrime Mara Venier che ha commentato a caldo la morte di Baudo rilasciando delle dichiarazioni a LaPresse: “Non riesco, l’ho saputo, non stava bene, ma non pensavo che la cosa potesse precipitare. Da un po’ di tempo mi dicevano che non stava bene, se ne parlava da tanto tempo. Non ci ho creduto come tante altre volte. Ho chiamato Renzo Arbore, ha fatto parte della nostra vita. Anni e anni della vita mia e di Renzo, un pezzo di vita nostra, un legame di amicizia fortissimo. Io gli devo moltissimo. Mi ha sempre voluto bene”.

“Domenica In ogni volta che gli chiedevo un collegamento, sempre così pronto e generoso, con il collegamento telefonico, anche quando non stava più bene. Un grande dolore, mi ha dato tanto, ha dato a tutti. A tutti gli italiani. Siamo tutti scioccati”, ha aggiunto la conduttrice.