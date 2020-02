Morgan e la madre di nuovo insieme: saranno ospiti di Barbara d’Urso

Morgan e la madre tra gli ospiti di Live-Non è la d’Urso domenica 16 febbraio 2020

Dopo le telefonate a Vieni da me e a La vita in diretta Morgan torna in tv. Questa volta in carne ed ossa, nello studio di Barbara d’Urso. Come annunciato da quest’ultima, il cantante sarà tra gli ospiti della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda su Canale 5 domenica 16 febbraio. Marco Castoldi affronterà le 5 sfere dopo quello che è accaduto al Festival di Sanremo con Bugo. Ma non è finita qui: nel salotto di Carmelita ci sarà pure la signora Luciana, la madre di Morgan vista di recente nel programma di Caterina Balivo. Mamma e figlio si sono riappacificati solo di recente e l’invito di Barbarella sarà l’occasione giusta per sotterrare l’ascia di guerra.

Morgan e la madre non si vedevano dallo sfratto del cantante

Come svelato dalla signora Luciana a Vieni da me, Morgan ha interrotto i rapporti con la sua famiglia dopo lo sfratto dello scorso giugno. Solo qualche messaggino con la madre, piuttosto preoccupata per quello che è successo sul palco dell’Ariston. In seguito all’intervento di Caterina Balivo Morgan e la madre sono riusciti a riappacificarsi e a vedersi a Milano. L’ospitata a Live-Non è la d’Urso sarà il posto giusto per chiarire bene la faccenda e mettere da parte vecchie ruggini.

Morgan e Bugo non hanno ancora fatto pace dopo Sanremo

Al momento in cui scriviamo Bugo e Morgan non hanno ancora fatto pace. Intanto pure il primo si prepara a tornare in tv dopo lo scandalo di Sanremo: Cristian Bugatti sarà infatti protagonista sabato sera della nuova edizione di Una storia da cantare con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.