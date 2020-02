Morgan incontra di nuovo la madre grazie al programma di Caterina Balivo

Grosse novità nella vita privata di Morgan. Dopo sei mesi il cantante ha incontrato di nuovo la madre Luciana. È successo ieri, dopo che la signora e il figlio sono intervenuti a Vieni da me su Rai Uno. Proprio la padrona di casa Caterina Balivo aveva invitato l’ex leader dei Bluvertigo a raggiungere la madre, che era negli studi Rai in Corso Sempione a Milano. Come mostrato poi oggi in un video Marco Castoldi ha accettato l’invito di Caterina e mantenuto la sua promessa. Si è presentato in monopattino nel posto in cui Luciana aveva appena finito il collegamento con il salotto della Balivo. I due si sono abbracciati e si sono poi seduti al tavolino di un bar per fare due chiacchiere. Non solo: finalmente la signora Castoldi ha scoperto dove abita Morgan – ovvero a Milano, proprio nei pressi degli studi radiotelevisivi – in seguito allo sfratto avvenuto lo scorso giugno.

Perché Morgan non vedeva la madre da oltre 6 mesi

Come spiegato dalla signora Luciana a Vieni da me, dopo lo sfratto Morgan ha preso le distanze dalla sua famiglia. Ha spezzato il legame con la sorella, che lo stava aiutando con i conti, e non si faceva più vedere con la madre. Solo qualche messaggino ogni tanto e nulla più. Quando poi è scoppiato il caso Bugo al Festival di Sanremo Luciana ha preso pubblicamente la parola, intervenendo nella trasmissione di Caterina Balivo, e da lì è riuscita a riallacciare i rapporti con il figlio musicista. Luciana non ha però difeso a spada tratta Morgan: ha infatti ripetuto più volte che l’artista ha sbagliato a trattare in quel modo Bugo sul palco dell’Ariston, davanti agli occhi di milioni di persone.

Morgan non cambia idea sulla polemica di Sanremo

Nonostante le diverse testimonianze e pareri, Morgan non ha ancora cambiato idea su Bugo e su quello che è successo a Sanremo 2020. Marco va fiero della sua vendetta e ha invitato il collega a dirgli grazie per avergli donato la popolarità. “Quello che ho fatto non è contro Bugo ma per Bugo. Ora lui è primo in classifica ed è sulla bocca di tutti. Io l’ho fatto esistere. Da fratello maggiore gli ho detto che ha sbagliato a mettermi i piedi in testa perché io sono un maestro per lui”, ha sottolineato Castoldi.