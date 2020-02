Dove vive ora Morgan: dopo lo sfratto il cantante ha lasciato Monza

Morgan oggi vive a Milano: dopo la casa pignorata e lo sfratto ha lasciato Monza

Durante il Festival di Sanremo 2020, dove partecipa in coppia con Bugo, Morgan ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua situazione privata. Che è tutt’altro che facile, visto che la scorsa estate il cantante ha subito uno sfratto dalla sua casa di Monza. Oggi Marco Castoldi – questo il vero nome dell’artista – ha definitivamente lasciato il comune lombardo. L’ex di Asia Argento e Jessica Mazzoli ha deciso di ripartire da una città più grande e stimolante: Milano. “Basta Monza. Era una scelta per stare vicino a mia madre quando avevo la bimba piccola. Monza mi ha bistrattato, mi hanno usato per farsi belli e poi mi hanno dato il benservito. Voglio creare qualcosa a Milano“, ha dichiarato il 47enne al Corriere della Sera.

Morgan e i problemi dopo lo sfratto della sua casa a Monza

Negli scorsi mesi Morgan aveva ammesso di vivere in uno sgabuzzino pieno di insetti nel quartiere Chinatown di Milano. Ma durante la settimana sanremese l’ex Coach di Amici di Maria De Filippi ha preferito non ritornare sull’argomento. Tempo fa aveva confidato: “La casa è importante, è la più importante cosa che hai. Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi. Questo vale per tutti”.

Morgan ha attaccato i colleghi Ligabue, Jovanotti e Vasco

Subito dopo lo sfratto Morgan non ha risparmiato critiche ai suoi colleghi: “Non sono amici, sono degli egoisti, individualisti che devono fare il disco: tutti, da Vasco a Ligabue e Jovanotti, loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse. Io, invece, gli ho suggerito di pensare a una formula diversa. Non li ho chiamati perché non credo di avere i loro numeri perché ho quelli dei loro segretari”.