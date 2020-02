Madre di Morgan in lacrime dalla Balivo: il cantante chiama in diretta

La madre di Morgan a Vieni da me di Caterina Balivo: non sa dove abita il cantante

Dopo la telefonata a sorpresa, la madre di Morgan è intervenuta in collegamento a Vieni da me di Caterina Balivo martedì 11 febbraio. La signora Luciana ha raccontato alcuni lati inediti del figlio, non nascondendo lacrime e commozione. Come svelato dalla diretta interessata, la donna e Marco Castoldi non hanno rapporti da tempo, da quando il cantante è stato sfrattato dalla sua casa di Monza. Solo dei messaggi tra mamma e figlio, tanto che Luciana – come ammesso alla Balivo – non sa neppure dove abita oggi il 47enne. Non solo, pare che Luciana abbia saputo dello sfratto di Marco solo un giorno prima: è stata infatti tenuta all’oscuro della faccenda per anni. “Questa rottura mi fa male. Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi. Dopo la telefonata a Vieni da me mi ha scritto solo: “Brava mamma”, ha confidato la madre dell’ex leader dei Bluvertigo.

Morgan e la carriera da cantante: la madre non era d’accordo

“Marco ama talmente tanto la musica che straborda. Ama talmente tanto Sergio Endrigo e gli altri cantautori che li rispetta moltissimo”, ha detto di nuovo la madre di Morgan. A Vieni da me Luciana ha dichiarato che non è mai stata d’accordo con questa carriera da cantante del figlio: “Volevo facesse il direttore d’orchestra, lui ha studiato per quello. Aveva preparato l’esame ma non l’ha più dato perché è stato dietro alle case discografiche, ai Bluvertigo”. La madre di Morgan ha poi puntualizzato tra le lacrime: “Ha voluto isolarsi con altre persone, con il suo staff. Ha rotto pure con la sorella che l’ha aiutato con i suoi conti. Marco perde i soldi regolarmente dalla tasche, non gliene frega niente. Aiuta tutti, non ci pensa ai soldi. Pensa sempre alla musica. Ogni tanto ci sentiamo per messaggio ma non regolarmente. Pensa sempre che tutti gli facciano del male ma non è vero niente”.

La madre di Morgan commenta l’esibizione di Bugo

“Non doveva fare questo, doveva discutere con Bugo in un’altra sede. Gli ho scritto che ha sbagliato e che deve chiedere scusa ma non mi ha risposto. Sono però d’accordo che Bugo abbia rovinato la cover di Endrigo“, ha aggiunto Luciana, anche lei come il figlio una talentuosa pianista. La signora e Morgan non si vedono dallo scorso giugno e sono riusciti a parlarsi proprio tramite Vieni da me, dove Morgan è intervenuto telefonicamente dopo aver visto la madre in collegamento con Caterina Balivo.

Morgan telefona in diretta a Caterina Balivo a Vieni da me

“Non devi piangere. Sono felice che stai bene. Sono felice della vita che faccio, ringrazio Dio tutti i giorni per il fatto di fare il musicista. Perché sono un uomo libero. Quello che ho fatto non è contro Bugo ma per Bugo. Ora lui è primo in classifica ed è sulla bocca di tutti. Io l’ho fatto esistere. Da fratello maggiore gli ho detto che ha sbagliato a mettermi i piedi in testa perché io sono un maestro per lui”, è tornato a ribadire Morgan. Pronta la replica della madre: “Lo dovevi fare fuori dal palco non davanti a tutti. Bisogna fare del bene nella vita. Dovevi evitare questo sul palco di Sanremo”.

Morgan è in attesa della terza figlia: la rivelazione

A Vieni da me la madre di Morgan ha inoltre confessato che il figlio è in attesa della terza erede. Al contrario di quanto trapelato nei mesi scorsi Marco Castoldi e la nuova compagna sono in attesa di una bambina e non di un maschietto. La terza figlia per Morgan dopo Anna Lou, avuta 18 anni fa da Asia Argento, e Lara, nata nel 2013 dal rapporto con Jessica Mazzoli.