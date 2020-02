Madre di Morgan chiama la Balivo: “Io lo sgrido”. La reazione di Caterina

La madre di Morgan chiama in diretta Caterina Balivo a Vieni da Me (Rai Uno): “L’ho sgridato”. La conduttrice deve chiudere il collegamento: “Sono mortificata”

Colpo di scena a Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno condotta da Caterina Balivo. In studio, dove si è abbondantemente parlato del caso sanremese Morgan-Bugo, ha chiamato a sorpresa la mamma del musicista monzese, dopo l’intervista al direttore d’orchestra nonché produttore e co-autore del brano sincero, Simone Bertolotti, che non ha avuto buone parole per Marco Castoldi. La Balivo, non appena la redazione del programma l’ha avvisata della telefonata, ha dato spazio alla mamma del cantante.

“Lui è un buono, io lo sgrido. Straborda perché ama la musica”

“Io la seguo abbastanza e le faccio i complimenti”, ha esordito la madre di Morgan, rivolgendosi alla conduttrice di Rai Uno dopo che in studio sono state diverse le voci critiche levatesi sull’atteggiamento di Castoldi a Sanremo. “Mio figlio ha dedicato la vita alla musica e se ha fatto degli errori è anche perché l’hanno messo in condizioni di farlo”, ha proseguito la signora. Un po’ di carota, ma anche il bastone: “Lui è un buono, io lo sgrido sempre. Straborda perché ama la musica, è sempre stata un po’ biricchino”. Inoltre ha dichiarato di essere dispiaciuta del fatto che il direttore d’orchestra Simone Bertolotti non abbia speso nemmeno un buon pensiero per il figlio. A questo punto l’intervento si è concluso per una questione di tempistiche. Vieni da Me ha dovuto tassativamente chiudere per lasciare il posto alla fiction ‘Il paradiso delle signore’. “Io sono mortificata, non da conduttrice ma da mamma”, ha chiosato la Balivo, evidentemente dispiaciuta.

Facchinetti e Bertolotti: le dichiarazioni su Morgan a Vieni da Me

Durante la puntata, Simone Bertolotti ha spiegato la sua versione dei fatti circa il profondo attrito che si è venuto a creare tra Bugo e Morgan. Presente in trasmissione anche Francesco Facchinetti che ha usato parole poco morbide nei confronti di Castoldi, invitando gli addetti ai lavori dei media a parlare meno del suo personaggio.