Bugo e Morgan, parla il direttore d’orchestra: Caterina Balivo gela lo studio. Facchinetti: “Marco ha sempre trattato male le persone, basta dargli spazio”

Simone Bertolotti, il direttore d’orchestra nonché produttore e co-autore di Sincero, il brano della discordia tra Morgan e Bugo, ha detto la sua verità sull’ormai celebre lite andata in scena sull’Ariston e che è costata la squalifica ai due cantanti (prima volta in assoluto al Festival che succede un simile caso). Nel salotto di Vieni da Me, Caterina Balivo ha raccolto la confessione del direttore, che ha speso parole di elogio e stima nei confronti di Bugo. Tutt’altro genere di dichiarazioni verso Morgan. In studio è giunto anche il duro intervento di Facchinetti su Castoldi. Spazio pure a un momento di tensione in cui la padrona di casa Balivo ha placato un applauso fuori luogo del pubblico.

Bertolotti: “Bugo non si meritava tutto questo”

Simone è colui che ha arrestato la musica quando Bugo ha piantato sul palco Morgan. Il direttore assicura che non era assolutamente al corrente che quella sera sarebbe capitato ciò che poi si è verificato. “Non mi sarei mai prestato a dirigere una porcata del genere”, spiega Bertolotti, “Ho troppo amore per la musica, ogni volta che vedo queste immagini (la lite al Festival in mondovisione, ndr), io ho un colpo al cuore. Dietro queste performance c’è un lavoro di mesi, Bugo non si meritava tutto questo”. Nel frattempo, in puntata a Vieni da Me, vengono mostrati i video del patatrac tra i due artisti. E appena si rientra in studio c’è un accenno di applauso. “C’è poco da applaudire, poi se volete applaudire, applaudite!”, ha dichiarato stizzita la Balivo, facendo calare il gelo e arrestando l’applauso. Inoltre la conduttrice, dopo aver visto una seconda volta il filmato in cui Morgan si mostra stupito all’Ariston per l’addio di Bugo, si è lasciata scappare un “Faccia da schiaffi!”.

Facchinetti su Morgan

“Io ho capito fin dall’annuncio della Clerici che qualcosa non andava, pensavo avessero avuto un battibecco ma non pensavo sarebbe sfociato in questa pagliacciata”, ha aggiunto Bertolotti (qui sotto un post che spiega nel dettaglio la sua versione). Infine, su Morgan è intervenuto anche Francesco Facchinetti dicendo che lo conosce molto bene e che “ha trattato male sempre le persone”. Già nella serata di ieri, l’agente dei vip, con due tweet (qui sotto), aveva fatto intendere il suo pensiero sul musicista monzese.

Ok allora io, a questo punto, canto meglio di Mengoni.#noneladurso — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 9, 2020

Più si continua a dare spazio a Morgan negandogli di capire la realtà e più siamo colpevoli della sua follia cronica #noneladurso — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) February 9, 2020