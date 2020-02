Bugo, la sua verità: “Canzone mia, insulti sulle scale”, Morgan replica

Sanremo 2020, Bugo e Morgan in guerra: dopo il colpo di scena della quarta serata arrivano le due versioni dei fatti

Bugo ha lasciato il palco di Sanremo ieri sera e stamattina Morgan lo ha subito attaccato attraverso un’intervista. I fatti sono chiari a tutti, Morgan ha cambiato il testo della canzone con dei versi contro colui che era, e chissà se è ancora, suo amico e partner sul palco dell’Ariston. Secondo la sua versione dei fatti lo avrebbe fatto perché nella serata delle cover Bugo si sarebbe preso troppe libertà, dal suo punto di vista. Inoltre ha parlato di mesi in cui l’entourage di Bugo lo avrebbero caricato a molla contro Morgan, come se volessero sbarazzarsi di lui. Questa è la versione dei fatti di Morgan emersa durante l’intervista, ma oggi pomeriggio c’è stata una conferenza stampa di Bugo e di Valerio Soave, il suo agente. Tra le tante verità emerse, Soave ha raccontato di essersi innamorato del disco di Bugo e di aver chiesto a Morgan di accompagnarlo sul palco dell’Ariston perché sì, senza un nome forte come il suo Bugo non sarebbe stato preso in considerazione magari perché non gode di molta popolarità.

Morgan, parla l’agente di Bugo: “Ha chiesto di firmare il pezzo, ma non è suo”

Su questo, insomma, l’agente dà ragione per certi versi a Morgan. Ma quest’ultimo ha subito avanzato delle richieste: “Marco mi ha chiesto: ‘Se devo venire a Sanremo, ho bisogno di firmare questo pezzo’. Bugo ha dato l’ok ma Marco non ha scritto una nota o una parola di questo pezzo. Ora sta dicendo l’esatto contrario”. Poi ha parlato dei musicisti e dei famosi arrangiamenti che non andavano bene: “Morgan ha chiesto di poter firmare il pezzo, di poter arrangiare e creare la cover. È stata bocciata questa cosa, non da noi ma da dei musicisti. Lui ha detto che sono stato io a corromperli. Che interesse avrei avuto a lottare contro Morgan?”. Finalmente arriviamo a quello che pare sia il punto di rottura con Morgan. Sempre Valerio Soave ha spiegato: “Il 26 gennaio mi arriva una proposta contrattuale in cui mi si chiedevano 55mila euro più le edizioni corrispettive ai punti regalati, più il controllo ai rimborsi della Rai, più l’ultima parola sugli arrangiamenti della cover e del pezzo. Delirante. Non si poteva cambiare un pezzo già presentato a Sanremo. A quel punto ho chiamato urgentemente l’avvocato e le persone che seguivano Morgan. È stato un ricatto a scopo di estorsione”.

Bugo a Sanremo rivela cosa è successo prima di salire sul palco: il retroscena

Dopo questi chiarimenti da parte dell’agente, che si è difeso dagli insulti e dalle accuse di Morgan, Bugo ha spiegato cosa è successo ieri sera prima di salire sul palco. Ma prima ha chiarito: “La canzone è la mia e Marco è intervenuto con la sua voce. Ho pensato, da amico e lo sottolineo, di condividerlo con lui. Quando era il momento di decidere quale cover fare ho deciso di affidarla a lui. Amo molto il gusto di Morgan e infatti aveva scelto una canzone fantastica. Marco mi chiese anche di dirigere e ho detto va bene. Mi sembrava un gesto di affetto. Da lì la cosa è esagerata sulla questione dell’arrangiamento”. Poi la sua versione dei fatti: “Ero turbato dalla sera prima, ma Marco lo conosco da 17 anni. Anche voi avete un amico con cui vi confrontate e litigate. Quindi ero comunque tranquillo. Volevo dimostrare che l’amicizia per me è una roba forte. Morgan arriva poco prima della nostra esibizione e ci siamo incontrati sulla scala che possiamo fare solo noi artisti. Ho visto Morgan che ha cominciato a far battute su un ragazzo della Mescal, probabilmente perché ero agitato. Lo attaccava. Io volevo uscire sorridente. Gli ho chiesto di smetterla, volevo smorzare i toni”.

Sanremo 2020, la verità di Bugo: “Non canto la mia canzone con un altro testo”

La situazione è degenerata quando Bugo ha chiesto a Morgan di salire sul palco e pensare a divertirsi. “In quel momento ha iniziato a insultarmi – ha spiegato il cantante – con parole che vanno dal ‘figlio di’, a ‘che ca…o vuoi’, ‘sei uno sf…to’. Ha attaccato anche mia moglie. C’erano anche delle persone della Rai, non dico cose false”. Bugo ha scelto di non replicare agli insulti di Morgan, ma era già molto dubbioso sulla performance che lo aspettava. Era indeciso se andare sul palco o meno, poi ha deciso di farlo. Anche in questo caso Morgan avrebbe fatto di tutto per innervosirlo: “Morgan ha fatto questo gesto come dire ‘vieni, vieni’ e dicendo altre parole che non si sono sentite. Come ‘figlio di’, ‘sei una merda’, ‘sei un dilettante’, ‘non vali un ca…o’. Se ci siamo messi d’accordo sul cambio testo? Secondo te io vado a cantare la mia ca…o di canzone con un altro testo?”.

Morgan cambia il testo della canzone, Bugo: “Non sapevo come reagire”

Bugo, ha raccontato sempre in conferenza stampa, aveva la sensazione che stesse per succedere qualcosa. Non aveva visto i fogli tra le mani di Morgan, si è accorto di tutto quando lui ha iniziato a cantare: “Parte la canzone. Appena ha detto la prima frase ‘le brutte intenzioni’ ho detto che succede. Per fortuna ho avuto il sangue freddo di non fare ca…te. Non sapevo come reagire. Ho preso il foglio, l’ho buttato a terra e me ne sono andato. Non dico che Morgan è una merda, è difficile per me gestire emotivamente questa cosa”. Il cantante ha detto di essere molto dispiaciuto per l’accaduto soprattutto nei confronti di Amadeus e per i disagi che ha causato, ma gli è venuto naturale comportarsi così.

Sanremo, Morgan replica alle parole di Bugo: “Soffriva la mia presenza”

Anche Morgan ha tenuto una conferenza stampa dopo quella di Bugo, seppure abbia già ampliamente detto la sua nell’intervista di stamattina. “Bugo non sa reggere il palco. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo”, così ha esordito nella sua conferenza. Ha ribadito che gli avrebbero tolto la camera d’albergo e gli avrebbero impedito ai suoi collaboratori di entrare nei camerini per supportarlo, oltre a dargli orari sbagliati e fare interviste senza di lui. “Bugo soffriva la mia presenza, lo dimostra che ha devastato la canzone di Endrigo. Sfigurava, gli dicevano devi emergere perché lui ti sovrasta. Volevano mandarlo avanti da solo. Si è autoeliminato, poteva rimanere sul palco”, ha aggiunto ancora sull’ormai ex partner a Sanremo. Sul cambio del testo ha detto: “Non sapevo che venivo squalificato se cambiavo il testo”. A proposito dei famosi arrangiamenti bocciati ha spiegato: “Ho subito delle sofferenze molto gravi, cioè l’avermi offeso come musicista. Hanno colpito al cuore mettendo in dubbio con argomenti insostenibili la credibilità del mio arrangiamento”.

Morgan ha insultato Bugo a Sanremo? “La rabbia è un sentimento”

E ancora, rispondendo alle domande dei giornalisti, Morgan ha aggiunto: “Bugo è un dilettante e ho voluto vendicarmi. Ho fatto un favore a lui che è uno str…o e mi ha voltato le spalle. La mia intenzione era portare una storia d’amicizia, perché lui mi era stato vicino nella storia dello sfratto. Bugo voleva mandarmi a casa, il suo manager lo plagiava. Ho perso un amico, non so se definitivamente. Spero che a un certo punto abbia un minimo di lucidità”. A proposito degli insulti invece ha detto: “Sai cosa vuol dire a te e tua madre? Vuol dire va….lo punto, non la mamma. La parolaccia ha una sua etimologia, se dici che offendo dicendo ‘figlio di pu…a’ stai sbagliando. La rabbia è un sentimento. Non so manco chi sia sua madre. Ma chi è sua moglie? Ma che ne so io”. Morgan ha ribadito alcuni concetti anche intervenendo a Italia Sì: qui di seguito uno stralcio dell’intervento.