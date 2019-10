Morgan, terzo figlio in arrivo: la compagna Alessandra è incinta

Terzo figlio per Morgan: la compagna Alessandra è al quinto mese di gravidanza

Nuovo colpo di scena nella tormentata vita di Morgan. Dopo lo sfratto della scorsa estate e il recente botta e riposta con Barbara d’Urso, Marco Castoldi sta per allargare la famiglia. Come rivelato dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 ottobre, l’ex leader dei Bluvertigo è in attesa del terzo figlio. La compagna Alessandra, alla quale Morgan è legato da circa tre anni, è incinta. La giovane sarebbe al quinto mese di gravidanza e in attesa di un maschietto. L’artista è già padre di Anna Lou, avuta 18 anni fa da Asia Argento, e Lara, nata nel 2013 dal rapporto con Jessica Mazzoli.

La compagna di Morgan: chi è Alessandra

Non si sa molto della nuova compagna di Morgan, che si è sempre tenuta lontano dalle luci della ribalta nonostante i recenti problemi del cantante. Per ora è noto che Alessandra viene dalla Liguria e da sempre è una grande fan di Morgan. Un rapporto di stima tra i due, che si è trasformato ben presto in amore. “Io sono uno che ama. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei… Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, si è limitato a dichiarare qualche tempo fa Marco Castoldi sulla sua nuova relazione sentimentale.

Morgan sempre più lontano dalla tv

Qualche settimana fa Morgan ha scelto di annullare all’ultimo la sua ospitata a Live-Non è la d’Urso, mandando su tutte le furie la padrona di casa Barbara.