Bugo dopo Sanremo: arriva l’invito da Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri invita Bugo a “Una storia da cantare” durante la finale di Sanremo

Dopo l’intricata vicenda avvenuta al Festival di Sanremo in occasione della semifinale del 7 febbraio 2020 che ha visto coinvolti Morgan e Bugo, arriva un colpo di scena per il cantautore piemontese. Dopo l’abbandono del palco dell’Ariston prima di Bugo e successivamente quello di Castoldi, il direttore artistico e conduttore del show Amadeus, ha annunciato al pubblico in teatro e ai telespettatori da casa la squalifica dei due Big dalla gara canora. Nella giornata successiva, ne è conseguito un feroce botta e risposta tra i due, dove sono volati stracci e notevoli accuse. Ma la sorpresa è dietro l’angolo: durante la serata della finalissima, Amadeus si è diretto in platea dove si trovavano Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero per annunciare il ritorno di un programma molto amato in onda su Rai 1, condotto dalla coppia. Ruggeri ha quindi dichiarato di voler invitare proprio Bugo durante la prima puntata de “Una storia da cantare”. Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Bugo pronto a raccontare la sua versione sulla lite con Morgan? La curiosa proposta di Ruggeri

Cristian Bugatti potrebbe avere un’occasione per riscattarsi ed eventualmente svelare nuovi retroscena sulla lite con Morgan. Durante la finale di Sanremo andata in onda l’8 febbraio 2020, il conduttore del Festival si è recato verso Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero per presentare il loro ritorno con “Una storia da cantare”, programma che delizierà i telespettatori a partire dal 15 febbraio su Rai 1. Il programma ha come scopo principale quello di raccontare ad ogni puntata la storia di un cantante attraverso aneddoti e memorie dell’artista. Ruggeri ha dichiarato di aver piacere di ricevere come ospite della prima puntata proprio Bugo: “Lo dico qui: nella prima puntata vorrei avere ospite un grande amico, Bugo”, ha affermato Enrico.

La polemica, Bugo replica a Morgan: ” Marco non ha scritto una nota o una parola di questo pezzo”

Durante la conferenza stampa successiva alla squalifica, il piemontese ha detto di essere molto dispiaciuto per l’accaduto soprattutto nei confronti di Amadeus e per i disagi che ha causato. Successivamente, ha spiegato che il milanese avrebbe da subito avanzato richieste sul brano da presentare in gara al Festival, nonostante Morgan non avesse scritto neanche una parola del pezzo. “Marco mi ha chiesto ‘Se devo venire a Sanremo, ho bisogno di firmare questo pezzo’. Bugo ha dato l’ok ma Marco non ha scritto una nota o una parola di questo pezzo. Ora sta dicendo l’esatto contrario“.