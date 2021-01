Morgan escluso a Sanremo, Mara Maionchi delusa : il commento

Mara Maionchi, nella lunga chiacchierata con Peter Gomez, durante la messa in onda del programma La confessione del canale Nove, ha percorso buona parte della sua lunga carriera artistica e manageriale. Un particolare riferimento è stato fatto anche nei confronti del suo ex collega di X-Factor, Morgan.

La produttrice discografica ha manifestato un grande affetto nei confronti del musicista e si è detta dispiaciuta per la sua esclusione dal Festival di Sanremo del prossimo marzo 2021. I due sono stati giudici del talent show nato su Rai Due per le prime tre edizioni, dal 2008 al 2010.

Per la Maionchi, Morgan è stato uno dei migliori insegnati in quel contesto televisivo. Sapeva dare il suo contributo aiutando i talenti a scoprire la musica in un modo affascinante e fantasioso. Una caratteristica che il frontman dei Bluvertigo mette in ogni sua creazione artistica.

Averlo escluso da Sanremo 2021 è “Un peccato“, afferma. “È un uomo geniale, piano di difetti e quei difetti ormai non li sopporta più nessuno“. Il riferimento è rivolto anche all’ultima cacciata di Morgan da Sanremo Giovani, lo scorso 17 dicembre.

“Un peccato perché ne soffrirà la sua storia, la sua carriera, il suo intelletto, ma è destinato a essere non capito e quindi non desiderato” – sottolinea ancora la talent scout musicale italiana.

La questione appare sempre più controversa per Morgan che, dopo essere stato escluso dalla giuria di Sanremo Giovani e non essere stato scelto dal direttore artistico del Festival per partecipare alla kermesse, si è schierato a spada tratta contro tutto il sistema.

Morgan ancora contro Amadeus

Polemiche non tendono a placarsi. Anche quest’oggi, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Castoldi ha ribadito il suo disappunto nei confronti di Amadeus. Lo ha accusato di avergli prima chiesto di partecipare a Sanremo 2021 e poi di averlo escluso. Accettando, invece, la candidatura del suo ex amico e collega Bugo.

“Ho scritto le canzoni e gliele ho mandate e poi mi è stato fatto uno sgambetto, che non merito. Amadeus non solo non ha scelto la canzone ma ha pensato che sarebbe stato bello vedermi in giuria nell’ultima puntata del programma (Sanremo Giovani, ndr) mentre ascoltavo lui che diceva che non aveva scelto me e aveva scelto Bugo”.

Una versione nettamente diversa da quella data dal direttore artistico del Festival che invece ha affermato di aver chiesto al musicista, come a tanti altri, di inviare la propria canzone. Ma senza promettere un posto dentro la rosa dei Big.