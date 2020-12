Amadeus si difende: “Morgan ha detto delle bugie”

Continua lo scontro a distanza tra Amadeus e Morgan. Il motivo? Il cantante non è finito nella rosa dei 26 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 nonostante il suo impegno nella giuria di Sanremo Giovani. Come se non bastasse tra i partecipanti c’è Bugo, ex amico e collega di Marco Castoldi. Quest’ultimo ha ricoperto di insulti Amadeus che dopo qualche giorno di silenzio ha deciso di spiegare il suo punto di vista in un’intervista concessa a Libero.

Il direttore artistico e presentatore della 71esima edizione della kermesse musicale ha assicurato che Morgan ha detto diverse bugie. Amadeus ha chiarito di non aver mai promesso un posto al cantante a Sanremo 2021 in cambio di una presenza gratis come giurato a Sanremo Giovani.

Queste le parole di Amadeus:

“Gli ho solo detto di mandare, se ce l’ aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Lavoro gratis a Sanremo Giovani? Questa cosa è solo nella sua testa, non mi sarei mai permesso…”

Morgan ha inoltre accusato Amadeus di non sapere nulla di musica. Il diretto interessato si è difeso sostenendo che un direttore artistico deve sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica. Amadeus ci ha tenuto a ribadire che fin dall’inizio ha avuto una sua visione di Sanremo 2021 e ha scelto le canzoni più idonee.

E sulla presenza di Bugo al Festival di Sanremo 2021 Amadeus ha puntualizzato:

“Morgan si è alterato solo perché ho chiamato lui. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”

Nei giorni scorsi Bugo ha snobbato la querelle tra Morgan e Amadeus. Il 47enne non vede l’ora di farsi conoscere e apprezzare ancora di più dal pubblico, che ha avuto modo di scoprirlo qualche mese fa grazie alla diatriba con Marco Castoldi.

Chi sono i cantanti di Sanremo 2021

Oltre a Bugo, al Festival di Sanremo 2021 ci saranno: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Orietta Berti, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon, La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.

Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Amadeus sarà affiancato per il secondo anno consecutivo da Fiorello. Per quanto riguarda le vallette in questi giorni sono spuntati i nomi di Elodie e Anna Tatangelo. Tramontata, invece, l’ipotesi Chiara Ferragni.