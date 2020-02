Miriana Trevisan, colpo di scena: non entrerà al GF Vip, il motivo

Miriana Trevisan, colpo di scena! Signorini annuncia l’incontro/scontro con Serena Enardu al Grande Fratello Vip, ma lei rinuncia all’ultimo: il motivo

Chi già pregustava un incontro/scontro al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Serena Enardu, rispettivamente ex moglie e attuale fidanzata di Pago, rimarrà a bocca asciutta. La showgirl napoletana ha deciso di fare un passo indietro all’ultimo, nonostante sabato scorso, a Verissimo, Alfonso Signorini annunciava la sua entrata nella Casa più spiata d’Italia. Il conduttore, intervistato da Silvia Toffanin, dichiarava che proprio la Trevisan, spazientita dall’atteggiamento dell’ex tronista nei confronti di Pacifico Settembre, aveva chiesto un faccia a faccia con la sarda. Che però non ci sarà. A renderlo noto è stata proprio la diretta interessata che sui suoi profili social ha pubblicato un post nell’odierna mattinata in cui ha fatto sapere che non la si vedrà nella puntata che andrà in onda stasera, lunedì 10 febbraio.

Serena e Pago, dietrofront di Miriana: “Respect”

“Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”. Con questo post, divulgato via Instagram, la Trevisan annuncia che non farà parte dello show di Canale 5. Quel ‘respect’ finale ne dà il motivo ed è non difficile da interpretare: giusto che siano Pago e Serena a risolvere la propria situazione, senza interferenze esterne. A quanto pare e da quanto emerso, è plausibile credere che Miriana, dopo aver fatto richiesta a Signorini di un confronto con la Enardu (come sopra scritto, il conduttore ha svelato il retroscena nell’intervista rilasciata a Verissimo), ci abbia ripensato, preferendo non esporsi. La scelta è stata accolta dai fan della napoletana in modo entusiasta: tanti coloro che hanno commentato positivamente la sua decisione, scrivendole che è saggio non buttarsi in una situazione simile in mondovisione.

GF Vip, puntata del 10 febbraio 2020: arriva Lory Del Santo per Zequila, focus su Paolo e Clizia

Chi invece entrerà nella Casa più spiata d’Italia tra poche ore è Lory Del Santo, che incontrerà ‘boom boom’ Zequila con cui ebbe una breve love story diversi anni fa. Nella puntata ci sarà anche un focus su Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, sempre più intimi e complici. Nella notte tra sabato e domenica è anche arrivato il tanto atteso bacio.