Milva: arriva la fiction che racconta la vita della Pantera di Goro

La vita e la carriera di Milva presto sul piccolo schermo in una fiction. Il progetto è stato annunciato da Casta Diva Entertainment, la nuova linea di business dedicata al mondo della televisione di Casta Diva Group, ed Elisir 27, la società di produzione di Elide Melli, titolare dei diritti.

Le due case di produzione vogliono unire le proprie forze e, grazie al prezioso aiuto e alla memoria di Martina Corgnati – figlia di Milva – si propongono di accompagnare lo spettatore in un viaggio alla scoperta dei momenti che hanno reso la cantante celebre e amata in tutta Italia e non solo.

Milva, vero nome Maria Ilva Biolcati, ha saputo incantare per decenni il pubblico grazie alla sua inconfondibile voce e alla sua abilità di spaziare tra registri e timbri diversi. 173 album registrati, 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 55 anni di carriera ininterrotta hanno reso la cantante un faro nella musica italiana e un emblema dell’arte ben oltre i confini del nostro Paese.

La carriera di Milva è stata davvero intensa, è stata l’unica artista italiana ad essere contemporaneamente: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese.

La nuova docufiction vuole essere un omaggio a un’artista a tutto tondo a pochi mesi dalla sua scomparsa e un ricordo per tutti coloro che l’hanno ascoltata e amata. Al momento non è stato svelato il nome dell’attrice che presterà il volto alla Pantera di Goro.

Come è morta Milva

Milva è morta ad aprile 2021 all’età di 81 anni. Una vita, quella della Pantera di Goro, spesa principalmente sul palcoscenico, tra musica e teatro. Milva – vero nome Maria Ilva Bolcati – si era ritirata dalle scene nel 2010, a 71 anni, mentre stava preparando un nuovo progetto musicale. La “rossa” era stata costretta a ritirarsi a causa di una grave malattia. La stessa malattia che l’ha uccisa dieci anni dopo.

Un mese prima di morire Milva aveva fatto il vaccino per il Covid e aveva invitato tutti i suoi fan, tramite i social network, a farlo al più presto. Un invito che trenta giorni dopo, proprio per via della morte di Milva, ha scatenato i no vax.

La figlia Martina Corgnati ha però chiarito che la celebre madre è scomparsa a causa di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer.