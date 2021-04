Milva, come è morta? La figlia parla della malattia e spiega tutto

Milva è morta sabato 24 aprile 2021 all’età di 81 anni. A luglio ne avrebbe compiuto 82. Una vita, quella della Pantera di Goro, spesa principalmente sul palcoscenico, tra musica e teatro. Milva – vero nome Maria Ilva Bolcati – si era ritirata dalle scene nel 2010, a 71 anni, mentre stava preparando un nuovo progetto musicale. La “rossa” era stata costretta a ritirarsi a causa di una grave malattia. La stessa malattia che l’ha uccisa dieci anni dopo.

In un’intervista al Corriere della Seria la figlia di Milva, la scrittrice e critica d’arte Martina Corgnati, ha fatto chiarezza sulla morte della grande artista, tra le cantanti italiane più conosciute al mondo:

“Mia madre Milva non è morta per Covid, ma di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer. Una patologia forse legata alla vita intensa e ricca di impegni e sfide artistiche continue, a una specie di stanchezza antica e profonda”

Un mese prima di morire Milva aveva fatto il vaccino per il Covid e aveva invitato tutti i suoi fan, tramite i social network, a farlo al più presto. Un invito che trenta giorni dopo, proprio per via della morte di Milva, ha scatenato i no vax.

“Fatelo anche voi. Abbiamo bisogno di tornare alla vita di prima, e di abbracciare i nostri cari. Tutti quanti insieme possiamo farcela a sconfiggere questo virus”, aveva scritto Milva su Facebook.

Dopo la sua scomparsa c’è chi non ha rinunciato a fare commenti sarcastici. “Ti ha fatto proprio bene questo vaccino vero? E lo hai pure consigliato ai tuoi fan! Complimenti! E buon viaggio”, ha scritto qualcuno. “Non lo dovevi proprio fare….un’altra vittima dell’ignoranza e della fiducia mal riposta”, ha ribadito qualcun altro.

La malattia di Milva e l’ultima intervista

Milva aveva rilasciato la sua ultima intervista nel 2019, nella quale aveva ammesso di continuare a fumare e di seguire con interesse il mondo odierno della musica e dello spettacolo.

“Penso che oggi come allora ci siano dei grandi talenti. Dei giovani mi piace Francesco Gabbani che riesce ancora a divertirmi, Laura Pausini e pochi altri”

La carriera di Milva è stata davvero intensa, è stata l’unica artista italiana ad essere contemporaneamente: Ufficiale dell’Ordre des Arts et des Lettres; Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania; Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Cavaliere della Legion d’onore della Repubblica Francese.

Tra i suoi più grandi successi musicali: Milord, La filanda, Alexander Platz. In teatro, con Giorgio Strehler, famosissima la sua interpretazione di Jenny dei Pirati nell’allestimento de L’Opera da tre soldi nel 1973. I suoi dischi avevano avuto successo in Francia, Giappone, Grecia, Spagna, Corea del Sud, Sudamerica.

Nel 2018 aveva ricevuto il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo diretto e condotto da Claudio Baglioni. L’omaggio era arrivato dopo una proposta lanciata da Cristiano Malgioglio, famoso paroliere.

La vita privata di Milva

Nel corso della sua vita Milva aveva avuto due grandi amori. Il primo con lo scrittore e regista Maurizio Corgnati, il secondo con l’attore Mario Piave. Entrambi sono morti: Corgnati di malattia, il secondo assassinato nella sua auto in circostanze misteriose. Ma aveva amato pure il paroliere Massimo Gallerani e il doppiatore Luigi Pistilli. La cantante ha avuto una figlia, Martina, nata nel 1963 dal matrimonio con Maurizio: oggi la donna è storica e critico d’arte.