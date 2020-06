Milo Infante torna su Rai 2 con Ore 14: quando andrà in onda Detto Fatto?

Milo Infante torna nel pomeriggio di Rai 2 con Ore 14: le ultime news

Continua a definirsi quel che sarà il pomeriggio della seconda rete il prossimo autunno. Avevamo già visto come TvBlog anticipava un cambio di orario del talk di Bianca Guaccero, ovvero Detto Fatto: i rumors vedevano Milo Infante conquistarsi la fascia occupata fin ora dalla pugliese per condurre un programma del tutto nuovo. Nella giornata di oggi, il medesimo portale ha fornito qualche dettaglio in più. Pare che Bianca vedrà slittare in avanti la sua trasmissione: la prossima stagione televisiva vedrà Infante tornare a Rai 2 con un talk inedito che si chiamerà Ore 14 che andrà in onda alle due del pomeriggio. Dopo una breve esperienza dirigenziale su Rai 1, Milo tornerà a vestire i panni del conduttore. Ma vediamo nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Detto Fatto cambia orario: Milo Infante si prende la fascia oraria della Guaccero

Stando alle ultime indiscrezioni, con il ritorno di Infante su Rai 2, il programma di Bianca andrà dunque in onda subito dopo Ore 14. Ma di cosa si tratta? “Il programma avrà i connotati squisitamente giornalistici che si convengono ad un professionista di lungo corso quale è Milo Infante. Siamo in grado di aggiungere che la trasmissione andrà in onda dagli studi Rai di Milano, a cui legherà la sua immagine, aprendola però a temi, argomenti e notizie di attualità e cronaca provenienti dal resto del territorio nazionale e perché no internazionale, il tutto in un clima pacato ma allo stesso tempo non scevro da domande scomode”, questo quanto si legge su TvBlog. Ma se per quanto riguarda Rai 2 iniziamo ad avere le idee chiare su quel che potrebbe essere la fascia pomeridiana, molto incerto è invece quella della prima rete, soprattutto dopo il recente addio di Caterina Balivo.

Il pomeriggio di Rai 1: chi sostituisce la Balivo?

In questo caso, le voci vedevano Francesca Fialdini sostituire la Balivo nel condurre Vieni da me la prossima stagione televisiva (nelle ultime ore, la conduttrice pare abbia rifiutato la proposta). Con la messa in onda di Ore 14 su Rai 2, è assai difficile che in Viale Mazzini decideranno di proporre un programma in chiave giornalistica anche sulla prima rete. Dunque ci si aspetta che verrà proposto un programma di intrattenimento che segua le orme di Vieni da me. Resta da capire chi vedremo al posto di Caterina. Vi terremo aggiornati.