Caterina Balivo lascia Vieni da me: “Arrivato il tempo”, l’addio è ufficiale

Vieni da me, Caterina Balivo lascia la conduzione: è ufficiale

Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono state confermate e quindi possiamo scriverlo con assoluta certezza: Caterina Balivo lascia la conduzione di Vieni da me; quella che è andata in oggi è stata la sua ultima puntata dopo ben quindici anni di conduzione. “Ogni volta – ha raccontato la Balivo in un lungo post pubblicato Instagram – sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa italiana a Pomeriggio sul due a Detto fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto”. La prima parte del messaggio ai telespettatori è carica insomma di soddisfazione per i traguardi raggiunti nonostante le tante difficoltà. I contenuti cambiano successivamente, e c’era da aspettarselo, visto che ci sono dei motivi validi dietro all’abbandono.

Caterina Balivo, addio a Vieni da me: i motivi e i nuovi progetti della conduttrice

“Ma per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva – ha subito aggiunto la conduttrice, a quanto pare fortemente desiderosa di approdare su nuove isole e tagliare nuovi traguardi –. E questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo”. L’addio di Caterina Balivo in effetti ha fatto molto rumore sin dai primi pettegolezzi perché nessuno si sarebbe mai aspettato che la conduttrice avesse intenzione di lasciare un posto così importante che ha contribuito notevolmente a farla amare dal pubblico Rai e non solo.

Balivo e i fan: “Mi mancherete ma non ci perderemo di vista”

“È arrivato il tempo quindi, di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case – ha poi concluso la conduttrice –. Mi mancherete ma noi sicuramente non ci perderemo di vista! E ora diamo inizio alla 350esima puntata e godiamocela tutta”. Ne sapremo senz’altro di più nei prossimi mesi, se non giorni, visti i tanti cambiamenti Rai dell’ultimo periodo, e siamo sicuri che i progetti della conduttrice ci sorprenderanno. Intanto la Balivo ha ufficializzato il suo addio non solo sui social ma anche in televisione all’inizio di questa chiacchieratissima puntata. Qui di seguito i post: