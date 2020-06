Marco Liorni sostituisce Caterina Balivo a settembre? Indiscrezioni

Chi prenderà il posto di Caterina Balivo dopo il suo addio a Vieni da me? Le prime indiscrezioni vedrebbero un uomo nel pomeriggio di Rai 1

Se da una parte il pomeriggio della prossima stagione di Rai 2 ci sembra sempre più definito, per quanto riguarda la fascia pomeridiana della prima rete è ancora tutto in fase di valutazione. Dopo il recente e chiacchieratissimo addio di Caterina Balivo a Vieni da me, sarebbe in corso un tavolo per decidere quale sarà il programma che andrà a prendere il posto del talk della partenopea. Stando a quanto viene anticipato da TvBlog, proprio in queste ore il direttore di rete Stefano Coletta starebbe valutando quale sarà il programma che a partire dal prossimo settembre andrà in onda alle ore 14 dopo il telegiornale. In un primo momento era circolata la voce di una possibile conduzione affidata a Francesca Fialdini. La conduttrice, però, pare abbia rifiutato tale proposta, oltre ad aver detto di no alla messa in onda giornaliera di Da noi… a ruota libera.

Le prime ipotesi sul sostituto di Caterina Balivo

Stando a quanto si legge su TvBlog “i nomi in ballo, al momento, stando alle informazioni in nostro possesso, sarebbero quelli di Marco Liorni, di Gabriele Corsi, di Pierluigi Diaco e di Alessandro Greco”. Il nome più quotato sarebbe quello di Liorni: “Il primo (favorito), assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, è attualmente in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta con Italia sì il sabato pomeriggio e al mattino dal lunedì al venerdì (come supplente di Eleonora Daniele, in maternità). Insomma, il conduttore che in estate tornerà al timone di Reazione a catena, avrebbe già un format pronto e testato”. Il secondo sembra quello con le quotazioni più in risalita a Viale Mazzini e potrebbe essere anche egli un’ottima opzione. Per quanto riguarda Diaco, si dovrebbe valutare una rivisitazione in termini di contenuti e di cast (un conto è intrattenere il pubblico estivo e un conto è andare in onda da settembre a giugno). Infine Greco, reduce dalla partecipazione a Il cantante mascherato, dopo aver condotto la 70esima edizione di Miss Italia. Chi la spunterà? Avremo sicuramente a che fare con la news ufficiale nei prossimi giorni.

Il pomeriggio di Rai 2 con Milo Infante

Come abbiamo già anticipato, la prossima stagione televisiva vedrà Infante tornare a Rai 2 con un talk inedito che si chiamerà Ore 14 e andrà in onda alle due del pomeriggio. Dopo una breve esperienza dirigenziale su Rai 1, Milo tornerà a vestire i panni del conduttore. Tale novità andrà sicuramente a modificare quel che sarà il futuro di Detto Fatto, il talk show di intrattenimento condotto da Bianca Guaccero. Quel che risulta è che la conduttrice vedrà slittare il suo programma in avanti, posticipando dunque la messa in onda della trasmissione, ovvero subito dopo il nuovo talk a sfondo giornalistico di Milo Infante.