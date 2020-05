Detto Fatto cambia orario: il nuovo palinsesto di Rai 2, l’indiscrezione

Detto Fatto in onda anche la prossima stagione: Bianca Guaccero cambia orario? Le ultime news

Se negli ultimi giorni il gossip si sta concentrando sulla possibile cancellazione di Vieni da me, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, nelle ultime ore TvBlog fa luce su quel che potrebbe essere il nuovo palinsesto del pomeriggio di Rai 2 della prossima stagione televisiva. Tra i ritorni più attesi nel piccolo schermo c’è sicuramente quello di Paola Perego, la quale condurrà un nuovo programma dedicato al dialogo nonni-nipoti su Rai 2. Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibile collocazione del nuovo show. Stando a quanto riporta il portale TvBlog, la nuova trasmissione della Perego andrà in onda alle ore 14 il sabato pomeriggio. Inoltre il portale segnala un programma di attualità che verrà condotto da Milo Infante. Lo show dovrebbe andare in onda dalle 14 dal lunedì al venerdì: orario in cui va in onda tutt’ora Bianca Guaccero. Detto Fatto slitta in avanti?

Detto Fatto cambia orario: la Guaccero andrà in onda subito dopo Milo Infante

Per ora si tratta solo di rumors e non si avrà ufficialità finché non avverrà la presentazione dei nuovi palinsesti Rai della prossima stagione. Come vi abbiamo già anticipato, nei giorni feriali dalle 14 dovrebbe prendere il via il nuovo programma di attualità condotto da Milo Infante. In seguito il pomeriggio di Rai 2 “proseguirà con una nuova edizione di Detto fatto, sempre con Bianca Guaccero ed in tutto questo potrebbe incastonarsi il gioco a premi Apri e vinci, ribattezzato Resta a casa e vinci con Costantino Della Gherardesca”, si legge su Blogo. Dunque la nuova stagione di Detto Fatto dovrebbe andare in onda un po più tardi rispetto all’orario attuale, un po come era avvenuto già all’inizio di questa stagione. Per quanto riguarda il sabato Bianca andrà in onda nella fascia oraria che va dalle 11 alle 13. Dalle 14 in poi il pubblico di Rai 2 verrà deliziato con il nuovo programma di Paola Perego.

Paola Perego, crisi di panico e rinascita raccontate nel suo nuovo libro

Una settimana fa è uscito il nuovo libro della conduttrice ‘Dietro le quinte delle mie paure’. Con tale progetto la donna ha voluto raccontare gli anni in cui ha convissuto con gli attacchi di panico, ma anche la forza d’animo con la quale ha sconfitto la malattia. In collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane, la donna ha confessato di essere arrivata al punto di non riuscire ad emozionarsi più: “I farmaci mi annebbiavano la mente e tenevano a bada tutto, anche le emozioni. Non mi emozionavo più. Per strada pensavo a quando sarebbe arrivato il prossimo attacco di panico”.