Detto Fatto si farà, confermata nuova stagione con Bianca Guaccero

Detto Fatto confermato per la prossima stagione: Bianca Guaccero scelta per il terzo anno consecutivo

Detto Fatto non è stato cancellato dai palinsesti della Rai. Nonostante la notizia (rivelatasi una bufala) abbia fatto il giro della blogosfera alla velocità della luce, non ha avuto nessun riscontro con la realtà. Bianca Guaccero condurrà per il terzo anno consecutivo il contenitore televisivo di Rai 2, dimostrando ancora una volta il profondo legame che ha con la trasmissione e con i personaggi che lo rendono così variegato: ha una grande amicizia con Jonathan Kashanian. Quando sono insieme lo share – e i follower di Instagram durante le dirette – aumentano sempre!

Quando andrà in onda Detto Fatto? Sabato confermato: l’orario

Adesso la conferma della nuova stagione di Detto Fatto arriva da Tvblog.it: Bianca Guaccero sarà sì impegnata con altri progetti lavorativi nell’azienda, ma non lascerà il programma che ha aumentato la sua popolarità (i telespettatori apprezzano la sua ecletticità e la sua spiccata simpatia). Detto Fatto verrà trasmesso sia al solito orario pomeridiano sia il sabato, precisamente nella fascia oraria che va dalle 11 alle 13.

Bianca Guaccero smentisce la chiusura di Detto Fatto

A Pronto Detto Fatto – dove ha rivelato di aver fatto un provino per diventare velina assieme a Ilary Blasi -, Bianca Guaccero aveva smentito così la cancellazione del suo programma: “Io voglio dirvi solo questo, e poi non torno più sull’argomento. Ne hanno scritte di tutti i colori. Non fidatevi! Quello che scrivono nasce da fantasie oniriche: si svegliano la mattina e decidono di inventare storie. Poi siamo noi che ne rispondiamo. Non vi fidate. È tutto a posto. Si torna presto, chcché ne scrivano”.