Bianca Guaccero e Ilary Blasi, passato veline Striscia: “Insieme a 14 anni”

Passato inedito Ilary Blasi e Bianca Guaccero a Pronto Detto Fatto: qualcosa di mai confessato…

Bianca Guaccero ha fatto una confessione mai fatta a Pronto Detto Fatto: ha raccontato che, quando aveva 14 anni, ha fatto un provino per diventare una velina di Striscia la Notizia e, sul treno che l’avrebbe portata a Milano, ha incontrato la collega Ilary Blasi! Un incontro fortuito, che la Guaccero ha voluto raccontare nel bel mezzo della diretta: è intervenuta persino Elisabetta Gregoraci, la quale ha confermato tutto, aggiungendo altro… era presente anche lei a quel provino e tutt’e tre erano giunte alla finale di Striscia per diventare veline.

Guaccero e Blasi, incontro a 14 anni: ecco cos’è successo

A Jonathan Kashanian (che ha parlato del mistero dei regali arrivati a casa), Bianca Guaccero ha parlato così del suo incontro con Ilary Blasi: “Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal teno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta difronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!”.

Pronto Detto Fatto diretta oggi: la confessione sul dimagrimento

Bianca Guaccero – che con Ilary aveva condiviso anche la parrucca – ha poi continuato: “Tu sai che non mi tengo un cece in bocca. Le ho detto: ‘Io sono mora, tu sei bionda. Facciamo entrambe il provino per le veline!'”. La conduttrice, a Pronto Detto Fatto, ha anche confessato a Jill Cooper che non ha nessuna intenzione di perdere chili: “Non voglio dimagrire, voglio tonificare. Ho bisogno della potenza. Io sono convinta che l’attività fisica faccia iniziare bene la giornata. Serve per attivare il motore interno. Avere una muscolatura importante aiuta a prevenire i dolori alla schiena”.