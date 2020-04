Bianca Guaccero irritata: “Capelli finti? Ho deciso di non parlare più”

Capelli finti di Bianca Guaccero? Lei ha voluto chiarire una volta per tutte

Bianca Guaccero si è irritata parecchio durante l’ultima diretta di Pronto Detto Fatto: non ne può più di quegli articoli in cui vengono stravolte le sue dichiarazioni. La conduttrice è sempre chiara, riportiamo con attenzione quello che dice, ma c’è chi crea notizie sensazionalistiche e questo non lo accetta. Perciò oggi ha voluto chiarire tutto, parlando dei suoi capelli finti utilizzati qualche giorno fa. La Guaccero ha spiegato a Jonathan Kashanian (e ai 2000 follower che hanno seguito la diretta) che hanno scritto delle menzogne su di lei nell’ultimo periodo.

Parrucca Bianca Guaccero: “Non parlerò più”

Seguendo sempre le dirette di Pronto Detto Fatto, sappiamo alla perfezione quello che dice Bianca Guaccero e, oggi, riportiamo il suo sfogo sulla parrucca, indossata venerdì pomeriggio per un motivo preciso: “Oggi questi capelli sono i miei. Io ho deciso che non ne parlerò più. Quello che dico viene sempre usato contro di me! Leggo veramente di tutto: sono uscite notizie allucinanti su me e Gambi, di un litigio- dramma; poi hanno detto che io ho raccontato tutta la verità su Raimondo e Tocca… Infine sulla frangetta finta, parlando di motivi shock”.

Bianca Guaccero a Pronto Detto Fatto: smentite e messaggio di positività

J0nathan ha detto: “Ne hanno scritto tutti come se fosse un reato!”. Bianca Guaccero ha voluto dire qualcosa sulla chiusura di Detto Fatto: “Solo i miei baffi sono autentici. Tutto il resto è fuffa!”. E infine un bellissimo messaggio a tutti coloro che combattono contro il Coronavirus: “Ci hanno scritto da Bergamo. Siamo felici perché stiamo regalando leggerezza e spensieratezza. Ognuno fa quello che può. I medici si trovano al vertice della piramide mentre noi intratteniamo donando positività. Anche questa è una bella medica”.