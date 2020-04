Bianca Guaccero parrucca, perché la indossa? Spiega tutto, poi l’appello

La parrucca di Bianca Guaccero: una frangia comparsa come per magia

Bianca Guaccero ha dichiarato di indossare una parrucca. Una confessione, questa, che ha spiazzato inizialmente i suoi fan, visto che non si sarebbero mai aspettati di vedere la conduttrice di Detto Fatto con dei “capelli finti“. Tutti gli ospiti, nelle dirette di Pronto Detto Fatto (trasmesse su Instagram), avevano notato qualcosa di strano nella Guaccero, complimentandosi con lei per il nuovo look. Solo Jonathan Kashanian è riuscito a capire cosa avesse di particolare e, dopo aver dovuto rispondere nuovamente a chi la accusa di avere il parrucchiere in casa, ha vuotato il sacco lasciando a bocca aperta – che aperta… spalancata! – lo stilista e suo grande amico.

Perché Bianca Guaccero indossa una parrucca? La confessione

Jonathan Kashanian le ha detto: “Che bella frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”; e lei: “Sì, sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io”; rispondendo a tutti coloro convinti che abbia parrucchiere ed estetista in casa. E, dopo le continue domande su Instagram circa la presunta parrucca che indosserebbe, la conduttrice ha risposto: “Ecco, la frangia è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”. Svelato l’arcano.

La parrucca della Guaccero: lo ha fatto anche in passato…

Non è la prima volta che Bianca Guaccero porta una parrucca: tempo addietro, a Detto Fatto, aveva esibito un caschetto. Era il periodo in cui Ilary Blasi sfoggiava parrucche di tutti i tipi al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, la conduttrice ha anche svelato quale sarà il destino di Detto Fatto (si farà o no?) e ha voluto spendere qualche parole sul comportamento di Valentin Alexandru, l’ex concorrenti di Amici che ha avuto una relazione-lampo con Francesca Tocca.

L’appello di Bianca Guaccero ai suoi follower di Instagram

In questa Pasqua, Bianca Guaccero ha poi voluto mandare un messaggio importante ai suoi fan: “Buona Pasqua, ragazzi! E vi prego: non vanificate tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora! Non importa che piova o ci sia un gran sole, che sia Pasqua o un giorno normale, restate a casa! Ve lo chiedo con tutto il cuore”. E ancora: “Il giallo è il colore del sole ed è un piccolo raggio di quel sole che regalo a tutti voi! Perché il virus ci può togliere tutto ma non la forza prorompente dei nostri cuori che battono all’unisono. Vi voglio bene”.