Jonathan Kashanian, altri regali misteriosi e costosi: “Ci guarda…”

Chi è il mittente misterioso di Jonathan Kashanian? Un libro costoso, mistero si infittisce

Jonathan Kashanian è ritornato a parlare del personaggio misterioso che manda dei pacchi-regalo a lui e a Barbara d’Urso nel corso della diretta di Pronto Detto Fatto. Nelle ultime ore, però, è stato l’unico ad aver ricevuto delle rose bianche e un libro di valore, aggiudicato durante un’asta. Jonathan non riesce a capire come mai, questa volta, sia arrivato solo a lui e vorrebbe vederci quanto prima chiaro. Ma è impossibile muoversi da casa e fare le dovute indagini. È forse uno scherzo ben congegnato? Inizialmente pensava che fosse così, ma il libro ricevuto ultimamente gli ha fatto credere tutt’altro, che qualcuno voglia mandargli dei segnali precisi. Il libro sarebbe un originale della prima edizione del Diario di un seduttore di Søren Kierkegaard.

Jonathan Kashanian preoccupato, questa volta niente da condividere con Barbara d’Urso

Bianca Guaccero, dopo aver chiarito tutto sul truccatore in casa di Giulia Salemi, ha voluto aggiungere altri tasselli al caso del mittente misterioso di Jonathan Kashanian: “Io so che a casa tua continuano ad arrivare libri e fiori con biglietti anonimi con su scritto ‘mi manchi'”. Il mistero si infittisce: “Molti pensano che sia tu – ha spiegato lo stilista –, ma c’è anche chi dice che è uno scherzo de Le Iene. Sono arrivati anche alla d’Urso! Due ore fa è arrivato il corriere e ho aperto un pacco misterioso. Mi è arrivato il Diario del seduttore. Un libro ingiallito, vecchio e dentro ho trovato un fogliettino con la frase: ‘Siamo due destini che si uniscono’, come quella della canzone dei Tiromancino. C’era anche un documento in questo libro: è quello originale pubblicato dal filosofo Kierkegaard nel 1910″. In verità Kierkegaard lo ha pubblicato nel 1843, quasi cento anni prima.

Scherzo de Le Iene a Jonathan Kashanian? Qualcosa non quadra

Bianca Guaccero pensa che si tratti di uno scherzo: “Questa è una cosa costruita per bene. Non sono cose fatte a coso. Poi in questo periodo difficile non è semplice muoversi”. Ma Jonathan ha poi aggiunto: “Non puoi capire che ho scoperto! Questo libro l’hanno vinto a un’asta. Forse questa persona ci guarda”. Questa storia sta durando anche fin troppo, per Bianca, che preferisce sempre chiarire tutto in tempi brevi (come ha fatto con la sua parrucca): “Sono o Le Iene o una persona che ti dà dei segnali importanti. Comunque ogni gioco deve durare poco. Facciamola finita”.