Giulia Salemi, truccatore in casa? Risponde Bianca Guaccero

Pronto Detto Fatto, la verità sul presunto truccatore di Giulia Salemi: sfida la quarantena? Interviene anche Bianca Guaccero

Tre ospiti famosi, quest’oggi, nella diretta di Pronto Detto Fatto: Costantino Della Gherardesca, Nicole Rossi e Giulia Salemi. Tutt’e tre hanno parlato di argomenti diversi e la Salemi si è concentrata sul trucco: ha svelato dei segreti per tutte le donne che l’hanno seguita assieme a Bianca Guaccero. Ha approfittato del tutorial per chiarire una volta per tutte una questione: ha davvero il truccatore in casa che viola le misure restrittive pur di renderla perfetta? La Guaccero ha colto la palla al balzo!

Bianca Guaccero in difesa di Giulia Salemi: truccatore in casa? La risposta

Anche Bianca, in passato, è stata accusata di avere parrucchiere ed estetista in casa. E oggi ha voluto rispondere a chi – con convinzione – ha detto che la Salemi avrebbe un truccatore in casa, che non rispetterebbe dunque le norme per evitare la diffusione del Coronavirus: “Non è così, ragazzi, la signorina si sa truccare anche da sola!”. Giulia ha rivelato: “Devo ammettere che alcune volte Matteo, il mio best friend, mi trucca. Sa fare veramente di tutto”.

La proposta della Guaccero a Giulia: nuova diretta di Pronto Detto Fatto con lei

Giulia Salemi conosce tutti i trucchi del “mestiere” perché sua madre Fariba ha un centro estetico. Bianca Guaccero è rimasta piacevolmente sorpresa dalla capacità della ragazza di truccarsi e per questo le ha chiesto: “Posso farti una proposta indecente? Voglio che la prossima volta ti trucchi la bocca!”. Proposta accettata. Nella diretta di oggi, anche Costantino Della Gherardesca ha sorpreso: ha rivelato di avere un dolore alla gamba che ha fatto preoccupare tutti a Ballando con le stelle.